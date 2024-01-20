Hatayspor çöküş dönemine girdi. Kasımpaşa'da maçın seyrini değiştiren detayı Eren Bozdaş açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 21. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Hatayspor kozlarını paylşatı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada yoğun yağmur yağışı maçtaki tüm planları değiştirdi.

PLANLAR BİR ANDA DEĞİŞTİ

Kendi seviyelerine yakın takımlarla oynadıkları zamanlarda top kontrolünü almayı seven ve daha paslı oynayan iki takımda zeminin ıslaklığı sebebiyle bu oyun tarzından vazgeçerek farklı iki taktik uyguladılar.

Ev sahibi Kasımpaşa kanatlarındaki futbolcuları Iron Gomis ve Mamadou Fall’a güvenerek sık sık çizgiye giderek içeriye orta açmayı tercih ederken Hatayspor uzun ara pasları ile kaleye gitmeyi denedi.

İlk 20 dakikasının dengeli karşılıklı başarısız girişimlerle geçtiği mücadelede her iki takımda bu dakikadan sonra rakip kaleye daha fazla gitmeye başladı.

AZ FARKLA DIŞARIDA

25. dakikada sağ kanattan olgunlaşan Kasımpaşa hücumunda Fall’un son çizgiden açtığı orta sonucu arka direkte topa dokunan Aytaç Kara’nın şutu az farkla dışarı çıktı.

GİANNİOTİS'TEN HATA

37. dakikada hazırlık pasları sırasında Kasımpaşa kalecisi Gianniotis’in topu ayağında fazla tutması sonucu kaleye kadar gidip baskı kuran Strandberg topu çalmak için hamlesini yaptı. Gianniotis’in son anda vurduğu top Strandberg’e çarparak kendisine geri geldi.

DİREKTEN DÖNDÜ

45. dakikada sağ kanattan korner vuruşu kullanan Hatayspor’da Maksimovic topu kafasıyla arkasına göndermeyi başardı. Havadan gelen pasa uçarak kafa vuran Strandberg’in şutu üst direğe çarparak auta gitti.

SON ANDA ENGELLEDİ

45+2’de Kasımpaşa’nın yüklendiği sırada topu çalan Hatayspor rakip kaleye doğru uzun bir ara pası gönderdi. Topu sağ kanattan içeri doğu sürükleyen Strandberg kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Gianniotis golü son anda engelledi.

KASIMPAŞA TAKTİK DEĞİŞTİRDİ

Mücadelenin ikinci yarısında Volkan Demirel mevcut taktiğini değiştirmezken Kasımpaşa ise bu sefer oyunu rakip orta sahasına yıktı. İkinci 45 dakikanın genelinde topa hakim olmayı başaran Kasımpaşa seri paslarla rakip kaleye giderek sık sık şansını denedi.

58. dakikada orta alanda topu kazanan Kasımpaşa toplu hızla rakip ceza sahasına götürdü. Ceza alanı ön çizgisinde Da Costa’nın pasına gelişine vuran Hajradinovic’in şutu direkten döndü.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

60. dakikada ise Kasımpaşa’nın attığı uzun pasta Da Costa topu kafasıyla Fall’un önüne güzel bir şekilde indirdi. Sol kanattan ceza sahasının içine kadar giren Fall’un Kliama ile girdiği ikili mücadele sonrası hakem Buğraş Taşkınsoy penaltı kararı verdi.

VAR’ın çağırması sonrası pozisyonu monitörden izleyen Taşkınsoy kararından vazgeçerek penaltıyı iptal etti.

WINCK PERDEYİ AÇTI

74. dakikada Fall’un son çizgiden açtığı ortayı Hatayspor defansının uzaklaştıramaması sonrası ceza alanı sol çaprazında topu alan Winck güzel bir plaseyle topu ağlara gönderdi.

DA COSTA FARKI İKİYE ÇIKARDI

79. dakikada bu sefer Hajradinovic’in sağ kanattan açtığı ortada ön direkte topu kafasıyla kaleye gönderen Da Costa farkı ikiye çıkardı.

HATAYSPOR'DAN KRİTİK HATA

84. dakikada Hatayspor’un hatalı taç kullanışı sonrası topu bir anda önünde bulan Oğulcan Çağlayan’ın ceza sahası içine attığı ara pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Fall durumu 3-0’a getirdi.

HATAY'IN GALİBİYET HASRETİ DEVAM EDİYOR

Başka gol sesinin çıkmadığı maçta Kasımpaşa 3 puanı hanesine yazdırırken Hatayspor’un galibiyet hasreti 9 maça çıktı.