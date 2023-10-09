İsmail Kartal'dan Batshuayi sözleri: Biraz bencildir

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulunurken, Batshuayi ile ilgili bir soruya da flaş bir cevap verdi.

Kartal, Michy Batshuayi’nin farklı şekilde topu dışarı attığı pozisyon ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Santrforlar biraz bencildir. Gol atmak istiyor. Topun başına geçti. Çok da fazla büyütmeye gerek yok. Orta ve uzun vadede çok maç var bunlar çok normal."

Ligde ve Avrupa’da oynadıkları resmi müsabakalarda hiç kaybetmemiş olmalarının kendileri üzerinde baskı oluşturup, oluşturmadığı sorulması üzerine Kartal, "Bizim üzerimizde baskı yok. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Her hafta maç maç bakacağız. Önümüzde oynayacağımız ilk maç en önemli maç. Bütün konsantrasyonumuzu bun göre yapıyoruz" diye cevap verdi.

İsmail Kartal, Fenerbahçe’de görev yaptığı 3 aydır sadece 4-5 kez evine gittiğini ve zamanının çoğunu Samandıra’da geçirdiğini belirtti.