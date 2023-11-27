İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki en büyük yanlışını açıkladı. Volkan Aliakar yazdı

Fenerbahçe, Karagümrük karşısında 3 puanı aldı, ama adeta ecel terleri döktü.

Galibiyete rağmen Fenerbahçeliler'in mutlu olduğunu söyleyemeyiz.

Nerede o sezon başındaki gösterişli futbol nerede son dönemdeki Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin oyun olarak geri gitmesindeki en önemli etken tabii ki üst üste yaşanan sakatlıklar. Djiku, Becao ve Fred bu takımın bel kemiği idi.

Üç önemli eksiği gözardı etmiyorum. Ancak böyle sıkıntılı dönemlerde teknik direktörün farkı ortaya çıkıyor.

İsmail Kartal; Djiku ve Becao'nun yokluğunda doğal olarak Samet Akaydin ve Oosterwolde'yi stoperde oynattı. Serdar Aziz de uzun zamandır ortalarda yok çünkü.

İsmail Kartal'ın en büyük hatası; Samet ve Oosterwolde ikilisinden, Becao ve Djiku'nun yaptıklarını beklemesi.

Oosterwolde'nin asıl mevkii sol bek olduğu için yaptığı hatalar "kabul edilebilir" seviyede.

Ancak Samet Akaydin'a ayrı bir parantez açmak şart.

Samet açık alan savunmacısı değil. Hamleleri de hatalı.

Trabzonspor maçında taç çizgisinde Visca'yı kovaladı, Onanachu altıpastan bomboş kafayı vurdu.

Milli Takım'ın, Galler ile oynadığı maçta da kötüydü. Ceza sahası içinde yaptığı gereksiz müdahaleye hakem penaltı çalsa bir çuval inciri berbat edecekti! Gerçi kendisi iyi oynadığını düşündü ki karşılamanın ardından, "Bana biraz sabrederlerse Fenerbahçe'de de güzel şeyler yapacağım" dedi.

Dün akşam da orta sahaya çıkıp Güven Yalçın'a gereksiz bir baskı yaptı, boşalttığı alandan Fenerbahçe golü yedi.

Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyonun da kahramanı Samet idi!

Asıl anlatmak istediğin Samet'in iyi oyuncu olup olmadığı değil. O ayrı bir tartışma konusu.

Dikkat çekmek istediğim; İsmail Kartal'ın bunu görüp önlem almaması.

Savunmanın lideri görevi verilen Samet, takımı ileri taşıyamıyor. Böyle olunca da forvet hattı ile arada büyük boşluk oluşuyor, takım hücumda da etkisiz kalıyor.

Hızlı atak kesme konusunda da başarılı değil.

İşte İsmail Kartal bu nokta devreye girmeliydi. Mecburiyetten oynattığı Samet'e göre bir savunma kurgusu planlamalıydı. Farklı özelliklere sahip oyuncularla aynı anlayış devam ettirilirse, hem oyuncu yıpranır hem de takım istenen futbolu sergileyemez.

Samet'e hele hele adam adama savunma görevi vermek adeta intihar! Gezici santrfor diye tabir ettiğimiz oyuncular karşısında her zaman sıkıntı yaşar. Yeri gelmişken; Mauro Icardi ile eşleşirse kariyerinin sonu olabilir şimdiden uyarayım!

Neyse ki Djiku'nun sakatlığı geçti. Onun dönüşü hem savunmayı hem de Fenerbahçe'yi toparlayacaktır.