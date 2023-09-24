İsmail Kartal'ın ilk kez uyguladığı taktiği Fatih Saboviç açıkladı

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Yaz mevsimindeki geceleri aratmayan bir sıcak vardı Alanya'da... Lider Fenerbahçe, Avrupa'daki Nordsjaelland zaferi sonrası ligde de 3 puanı cebine koyarak yola devam etmeye niyetliydi. Maçın iki devresinin öyküsünü iki ayrı karşılaşmaymış gibi ele almakta fayda var...

As oyuncularının tamamını sahaya sürerek başlayan İsmail Kartal, takımının istekli ve başarıya aç şekilde rakibinin üzerine gidişiyle eminim mutlu olmuştur. Tadiç, Dzeko, Fred, Becao gibi profesyonelleri çalıştırmak bana göre bir ayrıcalıktır...

Orta sahada verimli olmaya çalışan Fenerbahçe'ye Alanya cephesinde Efecan ve kaleci Yusuf birkaç kez, "Dur" dedi. Son 16 deplasmanda 11 galibiyet ve 5 beraberlik alarak hiç yenilmeyen sarı lacivertliler, hücumda Tadiç-Dzeko iş birliğiyle fark yaratmaya çabaladı.

Savunma hattını da Djiku-Becao ikilisiyle güvence altına alan Kanarya'nın son yıllarda yaptığı en doğru hamlenin kadroya Becao gibi bir ismi katmak olduğuna yine emin oldum 1. devre itibariyle... İlk yarım saatte Alanya kalecisi Yusuf'la karşı karşıya kalan Dzeko'ya başarılı file bekçisi geçit vermedi.

"ATANIN VE TUTANIN İYİ OLACAK"

Futbolda, "Atanın ve tutanın iyi olacak" diye bir söz vardır... İşte Fenerbahçe açısından bu sezon hissettiğim en baskın görüş bu... 40'lı dakikalara geçmeden hemen önce kalesine gelen topta müthiş bir refleks sergiledi Livakoviç... Topu 'ipten' aldı, çizgide golü önledi.

Ve hemen ardından gelişen organize atakta kronometreler 43. dakikayı gösterirken Dzeko'nun pasın İrfan Can ağları havalandırdı. Ceza sahası içinde o çok sevdiği hareketi yapan, topu soluna çeken İrfan Can, Yusuf'u avladı: 0-1.

Edin Dzeko gibi yalnızca kendini değil kolektif yapıyı da düşünen bir profesyonel sahipseniz, sadece gol atmayı değil, asiste de odaklanabildiğini gözlemliyorsunuz. Dzeko yine önceki maçların bazılarında olduğu gibi kendisi o gün ağları bulamadıysa takım arkadaşlarını beslemeye devam etti ve İrfan'ı sevindirdi.

MİLİMETRİK BİR HESAPLAMA? ÇOK İLGİNÇ...

Fenerbahçe'nin golünden sonra maç 3 dakika kadar VAR incelemesi dolayısıyla durdu. Hakikaten her anın ve görüntünün neredeyse her karesi incelendi, milimetrik bir ofsayt hesabı yapıldı ancak gol temiz çıktı. Çok ilginç... Tabii ki bu kadar derin incelemeye lafım yok ama...

Keşke bu incelemeler her maçta, her takıma eşit şekilde yapılsa... Biz de rahat bir kafayla temiz ve adaletli olduğunu yalnızca sözlerde duymadığımız, birebir deneyimlediğimiz bir lig izleyebilsek...

İlk devre Fenerbahçe'nin oyun, top hakimiyeti, hücum zenginliği ve pek çok manada üstün olduğu parametrelerin gölgesinde geçildi. İkinci yarı için takımlar sahaya çıktıktan sonra karşılıklı artan bir tempo ve gol denemeleri izlemeye başladık.

ALANYA DİREĞE TAKILDI

Ceza sahasına 54. dakikada yapılan ortada Alanyaspor üst direğe takıldı. Hemen devamında takip eden ataklardan birinde Edin Dzeko'nun vuruşu direğin yanından az farkla dışarıya çıktı. 55 ve 70 aralığında top bir o yarı alanda, bir bu yarı alandaydı. Karşılıklı top kayıpları, oyunun genel anlamda set hücumları ya da savunmalarına oturmasını önledi.

Süre ilerlemesine ve yorgunluk belirtileri ufak ufak baş göstermesine rağmen iki takım da dişe diş orta saha mücadelesinden geri adım atmadı. Öne geçtiği andan itibaren skor üstünlüğünü, oyun üstünlüğü ile besleyen Fenerbahçe ligde 5’te 5 yaparak güle oynaya yoluna devam etti.