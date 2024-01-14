İsmail Kartal'ın maçı kazandıran hamlesini açıkladı. Fatih Saboviç yazdı

Fenerbahçe, 48 puanlı rakibinin önünde 50 puanla öne geçti. İşte böyle kritik bir dönemde sarı lacivertliler, Gaziantep FK'ya konuk oluyordu.

Geride kalan haftada Konyaspor'u 7-1'lik skorla geçip şov yapan Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesine ilk 11'de iki değişiklikle çıktı. İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder, Joshua King'in yerine ise Dusan Tadic kadroya dönmüştü.

Oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet alıp yenilmeyen Gaziantep FK, mücadeleye epey hazır gözüküyordu. İlk düdüğün ardından ön alanda rakibine baskı yapmaya çabalayan Fenerbahçe, yine de kalesinde hücumlar gördü.

LIVAKOVIC KALESİNDE DEVLEŞTİ

Sarı lacivertlilerin eski yıldızı Lazar Markovic, kanatlardan İsmail Kartal'ın ekibini zorlamaya çabalayan başlıca isimdi. İlk tehlikeyi 10 dakika dolmadan Gaziantep tarafı yakaladı ama karşı karşıya pozisyonda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

Rakibi top kendisindeyken 5'li bir savunma hattı çizip geriye yaslansa da Fenerbahçe başlarda oyun kurmada ve rakip kaleye inmekte zorluk çekti. Özellikle sol kanattan Ferdi ve Dusan Tadic'le yüklenmeye çabalayan Kanarya, 10 dakika geçildikten sonra pozisyon bulmaya başladı.

GAZİANTEP ALANINI İYİ SAVUNDU

Ev sahibi ekip kendi alanı ve yarı sahasını oldukça güçlü savunurken, sarı lacivertli ekibin de atağa çıkmaya çabalarken topunu çalarak karşı ataklar geliştirme imkanlarına erişti. Ancak topu daha çok kanatlara yayan ve ortadan oynamamayı tercih eden Fenerbahçe cephesi, son çizgiye inerek Gaziantep defansını dengesiz yakalamaya çabaladı.

Aslında 23. dakikada Tadic'in ortasında Szymanski'nin vuruşuyla top ağlara gitti. Ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı ve gol geçersiz sayıldı. İstanbulspor karşılaşmasında 4 gol atarak yıldızlaşan ve kariyer maçını oynayan Cengiz Ünder, Gaziantep FK karşısında yine çok çalışıyordu.

İLK YARIM SAAT SONRASI BASKI ARTTI

Sarı lacivertli ekip ilk yarım saat sonrasında baskısını iyice artırdı. Sağlı-sollu kornerler gelmeye başladı ve Gaziantep defansı bu süreçte zorlandı. Yine de Fenerbahçe'ye karşı derslerine iyi çalıştıkları net bir yerden gözüküyordu. Rakiplerinin tehlike yaratacağı kanalları net bir yerden kapattılar.

38. dakika Bonucci oyuna girdi.

İlk yarı iki takımın da gol bulamamasının ardından eşitlikle sona erdi. Gaziantep'e oranla topa daha çok hakim olan, daha çok şut girişiminde bulunan ve golü koklayan taraf Fenerbahçe'ydi.

DZEKO PENALTIDAN YARARLANAMADI

İkinci 45 dakika hızlı başladı. Rakip kaleye daha çok inen Fenerbahçe, dakikalar 50'yi gösterirken penaltı kazandı. Ancak topun başına geçen Edin Dzeko, atışı kaçırdı ve skordaki eşitlik bozulmadı. Orta saha mücadelesine dönüşen karşılaşmada 60. dakikayı gördüğümüzde Fenerbahçe 13 şut denemiş ve 3 isabet bulmuştu. Gaziantep cephesinde ise bu sayı 2 deneme ve 1 isabetti.

Gaziantep'in uzaktan şutlarıyla her daim fark yaratabilen yıldızı Maksim, 57. dakikada Livakovic'i yokladı ancak Hırvat kaleci topu zor da olsa çelmeyi bildi. Bonucci de ilk 1 saatin ardından duran toplarda ileriye çıktıktan sonra orada kalıp gol koklamaya devam etti.

FENERBAHÇE ÇİFT FORVETE DÖNDÜ, BONUCCI YILDIZLAŞTI

Kronometreler 62. dakikayı gösterirken İsmail'in yerine Batshuayi'yi, Cengiz Ünder'in yerine de İrfan Can Kahveci'yi oyuna alan İsmail Kartal, forveti ikiledi. Genel olarak bu sezon Türkiye ve Avrupa'da kazandığı karşılaşmalarda erken gol bulan Fenerbahçe, bu defa süre ilerlemesine rağmen aleyhine geçen dakikaları yaşadı. Kanarya 70 sonrası oyundan düştü ve Gaziantep, rakibinin çift forvete de dönmesiyle arkada boşluklar bulmaya başladı.

Bonucci'nin defanstaki kritik müdahaleleri, Fenerbahçe'nin gol yemesini önleyen faktördü.

BÖLGELERİ GEÇERKEN ZORLANDILAR

İsmail Kartal'ın öğrencileri; birinci, ikinci ve üçüncü bölgeler arası topu ilerletirken zorlanmaya devam etti. Kanarya geriden oyun kuramaz bir duruma geldi. Son 15 dakikaya doğru girilirken, Fenerbahçe'nin bulduğu pozisyon sayısı da iyiden iyiye azaldı. İkinci yarıda biri penaltıdan 2 şutu olan Kanarya, pozisyon zenginliği yaratamadı.

Rakip defans sıkı kapanmaya devam ederken hâlen ceza sahasına orta deneyen sarı lacivertliler, paslaşarak ceza sahasına girebileceği bloklar arası boşlukları bulamadı.

İRFAN CAN KAHVECİ HAYAT VERDİ...

Elinden gelenin en iyisini denemeye başlayan Fenerbahçe, oyuna ilk girdiğinde kafayla golü deneyen ancak istediği gibi bir vuruş yapamayan İrfan Can Kahveci ile öne geçti: 0-1. Sarı lacivertli ekip 81. dakikada Szymanski'nin ortasında İrfan Can'ın harika kafa vuruşuyla bu kez üstünlük kurmayı bildi.

Yarı otomatik ofsayt sistemi ve hakemler tarafından incelenen pozisyonun, gol olduğuna karar verildi! Pozisyon 2 dakika incelendikten sonra Kanarya deplasmanda derin nefes alıp rahatladı.

BATSHUAYI İNANILMAZ BİR GOL KAÇIRDI

88'de oyuna sonradan giren Batshuayi, âdeta kalenin içinden bir gol kaçırdı! Fenerbahçe taraftarları ve takım âdeta isyan etti ve Batshuayi bu golü kaydetseydi Kanarya hiç stres yaşamayacaktı. Gaziantep ekibi, skorun tek farkta kalmasından dolayı umutlarını son ana kadar canlı tutacak gibi gözüküyordu.

Joshua King'in müthiş pasında topla buluşan Batshuayi, kale alanının içinde inanılmaz bir gol fırsatını tepti, dönen topu da tamamlayamadı... Oyuna King'in girişi, karşılaşmaya gelen dinamizmi tetikledi. Fenerbahçe açısından kenardan gelip en değerli katkıları veren isimlerden biri İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra King oldu.

BONUCCI ÇOK BAŞARILI ALAN TUTTU...

Son bölümde üst üste inanılmaz fırsatlardan faydalanamayan Fenerbahçe, neredeyse 4 net gol pozisyonu harcadı. Geride Gaziantep'in geldiği dakikalarda, Bonucci muhteşem alan tuttu ve rakibin eşitliği yakalamasının önündeki en büyük engeldi.

Kaleci Livakovic, son anlarda öylesine bir gol kurtardı ki takımına âdeta 3 puanı hediye eden isim oldu. Sarı lacivertli ekip bu kritik karşılaşmada Gaziantep'te galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi bildi.