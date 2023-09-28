İsmail Kartal'ın uyguladığı Obradovic taktiğini Fatih Saboviç açıkladı

Fatih Saboviç- YENİÇAĞ

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, göreve Çağdaş Atan'ı getiren Başakşehir karşısında erkenden gol şov yapıp yoluna devam etti.

Ben bu Fenerbahçe'nin sinerjisini bir yerden tanıyorum... 2016-2017 Sezonu'nda Basketbol Erkekler Süper Ligi ve THY EuroLeague'i kazanan Fenerbahçe Beko enerjisi bu... Net.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler; bu sinerjiyi ne kadar uzun dakikalarda ve kritik maçta yeşil sahaya yansıtabilirse, başarı oranları da o kadar artacaktır.

Kadıköy'de tıklım tıklım dolu tribünler önünde ağırladığı Başakşehir karşısında maça çok yüksek bir frekans bandından başladı Fenerbahçe... Kronometreler henüz 5. dakikayı gösterirken köşe vuruşu için ileriye çıkan Djiku, uzaktan müthiş bir şutla ağları havalandırdı: 1-0.

TADIC-DZEKO A.Ş. YİNE İŞ BAŞINDA!

Başakşehir henüz yerden kalkıp toparlanamadan bu defa 10. dakikada Duşan Tadiç ile Edin Dzeko ikilisi sahne aldı. Tadiç'in soldan içeriye pasında Dzeko'yu engellemek isteyen Leo Duarte topu kendi ağlarına yolladı: 2-0.

Konuk ekip hem oyunu dengelemek hem topa sahip olduğu anları artırmak ve atak geliştirmek istiyordu ama Fenerbahçe'nin de sergilediği baskının meyvelerini almadan Başakşehir'e alan bırakmaya niyeti yoktu.

İLK YARIDA LİVAKOVİÇ'İ GÖREMEDİK(!)

Geldiği ilk günden bu yana ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe taraftarının kalplerinde taht kuran Szymanski, 20'de yılların tecrübesi kaleci Volkan Babacan'ı uzaktan avladı: 3-0. Teknik direktör Çağdaş Atan ve takımı yaşadığı şoku bir türlü atlatamadı.

Atan'ın henüz takımı ve sistemini oturtamadığı da dikkatlerden kaçmadı. İlk yarı, belki de bu sezon şu ana dek Fenerbahçe'nin en iyi performansı oldu diyebiliriz net bir şekilde... İsmail Kartal'ın takıma anlattıklarından çok daha fazlasını oyuncuların ortaya koyabildiğini görebiliyoruz.

İKİNCİ DEVRE 'AKTİF DİNLENME' GİBİ GEÇTİ

İkinci yarıda sahaya toparlanarak çıkmak isteyen bir Başakşehir izledik. Ancak istekleri ve gerçeklerin denkleşme oranı fazlasıyla düşüktü. Fenerbahçe maçı hücumda ortaya koyduğu performans açısından iyiden iyiye ter idmanına çevirdi. Vitesi düşürdü ve aktif dinlenmeye geçti.

Ancak bir isim vardı ki; elinden geleni ardına koymadı... Gerek hücumda gerekse savunmadaki kritik anlarda ortaya çıkan Szymanski, takım arkadaşlarının da taraftarlarının da sevgilisi oldu.

BATSHUAYI, "AL DA AT" DEDİ...

Dakikalar 80'i gösterdiğinde 7 şut girişiminde bulunan Başakşehir'in tek bir isabeti dahi yoktu. Ve bitirici darbe; günün altın adamı Szymanski'den geldi. Oyuna sonradan dahil olan Batshuayi, günün kahramanlarından Tadiç'in ortasında ceza sahası içerisinde topu Szymanski'ye indirdi. Polonyalı yıldıza yalnızca topa dokunmak ve ağları havalandırmak kaldı: 4-0.

BU TRİBÜN, "ŞAMPİYONLUK TRİBÜNÜ"

Szymanski, Feyenoord'ta geçtiğimiz sezon kariyerinin en çok gol attığı dönemini yaşamış ve 10 gole ulaşmıştı. Fenerbahçe forması altında ise şimdiden 7 gole ulaşarak âdeta kendini aştı!

Karşılaşmada kalan dakikalar açık ve net bir şekilde şampiyonluk havasında geçti. Tribünler de şampiyonluk marşlarını söylerken teknik direktör İsmail Kartal; kenara aldığı İrfan, Fred, Djiku ve Edin Dzeko'yu dinlendirmeyi tercih etti.

OOSTERWOLDE BÜYÜK OYNUYOR

Günün bir diğer öne çıkan performanslarından birini ise Oosterwolde gösterdi. Fenerbahçe'nin seneler sonra savunma dörtlüsünde aradığı isimleri tam olarak bulduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ve kaleyi de Livakoviç takviyesiyle sağlama alan sarı lacivertliler, hiçbir sorun yaşamadan ligdeki yoluna devam etmeyi başarıyor.

Kanarya, erteleme maçında şov yaparak Süper Lig'e 6'da 6'lık müthiş bir giriş yaptı ve zirvedeki yerini 18 puanla sağlama aldı. Ligin 7. hafta maçında sıradaki rakip 1 Ekim Pazar günü Çaykur Rizespor olacak.