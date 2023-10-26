İsmail Saymaz Erdoğan’ın Hamas açıklamasına sert çıktı ‘Bu terörün altında kalırız’

Saymaz, Erdoğan’ın bu sözlerinin Türkiye’yi terörle mücadelede zor durumda bırakacağını savundu.

Hamas’ı öven Erdoğan’a İsrail’den yanıt

Erdoğan, Çarşamba günü AKP Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada İsrail’i sert bir dille eleştirmiş, Türkiye’nin hakikati haykırmaya ve bunun için siyasi, diplomatik ve gerekiyorsa askeri tüm yolları devreye sokmaya hazır olduğunu belirtmişti. Erdoğan, Hamas’ı terör örgütü olarak tanımadığını, kurtuluş ve mücahitler grubu olarak gördüğünü söylemişti.

Erdoğan’ın bu sözleri İsrail tarafından reddedilmiş, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, “Hamas, IŞİD’den beter, alçak bir terör örgütüdür” demişti.

Saymaz: Bu terörün altında kalırız

Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan’ın Hamas sözlerini eleştirdi. Saymaz, Hamas’ın intihar ve kör terör eylemleri yapan bir örgüt olduğunu, Mahmut Abbas ve Arapların bile Hamas için terörist demediğini yazdı. Saymaz, Türkiye’nin İran olmadığını, Erdoğan’ın bu cümlesinin Suriye’de önlerine engel olarak çıkacağını ileri sürdü.

Saymaz, Mısır ve Ürdün’ün Hamas’a mesafeli durduğunu, Türkiye’nin ise Hamas’ın hamiliğine soyunamayacağını belirtti. Saymaz, “Yarın sivilleri vururlarsa bu terörün altında kalırız” dedi. Saymaz, Suriye’de radikal İslamcıların peşine takılmanın bedelini hala ödediklerini hatırlattı. Saymaz, “Mehmetçik Gazze’ye” diyenlere de “Önce evladını göndersin” diye çıkıştı.

İsmail Saymaz şunları söyledi;

“HAMAS, intihar ve kör terör eylemleri yapan bir örgüt.

HAMAS için “Terörist değil, mücahitler grubudur” sözünü Mahmut Abbas ve Araplar kurmuyor.

Türkiye terörle mücadele ederken, Erdoğan HAMAS’ı “Mücahit” diyerek övemez.

Biz İran değiliz.

Bu cümleyi Suriye’de önümüze koyarlar.

Mısır, “HAMAS’ı bize göndermeyin” derken…

Ürdün, susarken…

Türkiye, HAMAS’ın hamiliğine soyunamaz. Yarın sivilleri vururlarsa bu terörün altında kalırız.

Suriye’de radikal İslamcıların peşine takılmanın bedelini hala ödüyoruz.

“Mehmetçik Gazze’ye” diyen, önce evladını göndersin”