HAMAS Türkiye’nin teklifini dikkate almadı. Erdoğan terör örgütü olarak görmüyoruz demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAMAS ile İsrail arasında arabuluculuk teklifinde bulunurken HAMAS bu teklifi dikkate almayarak, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunu kabul ederek, 2 rehineyi serbest bıraktı.

Sami Güntürkün Gürel
HAMAS Türkiye’nin teklifini dikkate almadı. Erdoğan terör örgütü olarak görmüyoruz demişti

İsrail ile HAMAS arasında çatışmalar şiddetlenerek devam ederken tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda. Bu çatışmalara 3.tarafların da müdahil olmasından korkulurken, savaşın yerelden bölgesele geçmesinden korkuluyor.

HAMAS devam eden operasyonlarında İsrailli sivilleri rehin alırken, karşı propaganda için koz olarak kullanıyor.

Rehinelerin akıbeti merak edilirken, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğunda 2 İsrailli rehine HAMAS tarafından serbest bırakıldı.

Türkiye taraflar için arabuluculuk teklifinde bulunurken, bu teklif HAMAS tarafından dikkate alınmadı. Hükümet tarafından HAMAS’a yönelik güzellemeler devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında ‘HAMAS terör örgütü değildir, mücahitler grubudur’ diyerek HAMAS’a sahip çıkmıştı.

Ancak Erdoğan’ın bu çıkışına rağmen HAMAS’ın Erdoğan’ın tekliflerini dikkate almaması gözlerden kaçmadı.

'TÜRKİYE ŞAPKASINI ÖNÜNE KOYUP DÜŞÜNMELİ'

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı da katıldığı bir televizyon programında bu durumu değerlendirdi. Yaycı, HAMAS’ın Türkiye’yi nasıl dikkate almadığını anlattı.

Cihat Yaycı: "Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı, 'Biz arabuluculuk yapmaya hazırız' derken HAMAS'ın ben seni muhatap almıyorum ben Mısır ve Katar ile yaparım bu işi demesi hakikaten Türkiye'nin şapkasını önüne koyup düşünmesi gereken bir durumdur" ifadelerini kullandı.

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