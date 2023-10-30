İsrail’den Erdoğan’a skandal HAMAS çağrısı: Nazi katillerini himayene al

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, 'Nazi katillerini ülkene al’ dedi.

Ufuk Cingöz KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail’den Erdoğan’a skandal HAMAS çağrısı: Nazi katillerini himayene al

İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmalar 24.gününde de devam ederken bütün dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş durumda.

Türkiye’nin de bölgede aktif rol oynaması sebebiyle, yapılan bütün açıklamalar tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde, ‘HAMAS terör örgütü değildir, mücahitler grubudur’ açıklamasına tepkiler gelmiş, İsrail ile Türkiye arasındaki diplomatik bağlar kopmuştu.

Konuyla ilgili bir paylaşım da İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’ndan geldi. Bakan Itamar Ben-Gvir, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın HAMAS’a yönelik desteğine ilişkin açıklama yaptı.

Ben-Gvir, açıklamasında “Çocuklarımızı, yaşlılarımızı, kadınlarımızı katleden, yağmalayan, tecavüz eden Nazi katillerine Erdoğan ve halkının büyük desteğini görüyorum ve Erdoğan'a sadece uzaktan destek vermemesini, onları koruması altına almasını önerebilirim. Türkiye'de yaşamak.” ifadelerine yer verdi.

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta TBMM’de yaptığı grup toplantısında HAMAS’la ilgili açıklamalarda bulunmuş ve onları terör örgütü olarak görmediğini açıklamıştı.

Erdoğan kürsüden, ‘’Son yaptıkları toplantıda bir araya gelip tüm batı HAMAS'ı bir terör örgütü olarak görüyor. İsrail sen bir örgüt olabilirsin çünkü bu batının sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok. HAMAS bir terör örgütü değil toprağını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur’’ ifadelerini kullanmıştı.

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