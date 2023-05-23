Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ ortak açıklama yapacak

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi arasında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin yapılan görüşmelerde sona gelindi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kılıçdaroğlu ile son bir görüşme yapacaklarını açıklamasının ardından yarın (24 Mayıs) kararlarını ilan edeceklerini duyurmuştu.

ZAFER PARTİSİ'NDEN ORTAK AÇIKLAMA DUYURUSU

Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu ile Özdağ’ın ortak açıklama yapacakları belirtilerek, "Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarın (24 Mayıs) saat 11.00’da Zafer Partisi Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin ortak basın açıklaması yapacaklardır” denildi.



Zafer Partisi tarafından Kılıçdaroğlu ile Özdağ’ın ortak açıklama yapacağı duyurusu, anlaşmanın sağlandığı yorumlarına neden oldu.