Cemaat yurdunu denetleyen Milli Eğitim Şube Müdürü darbedilmişti. TİP konuyu Meclis’e taşıdı

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde MEB Şube Müdürü Engin Aktaş, Süleymancılara ait olduğu iddia edilen Özel İlküvez Erkek Öğrenci Yurdu’nda kayıtları olmayan ve yaşları küçük çocukları tespit etmesi üzerine saldırıya uğramıştı. Darbedilen Aktaş, yurt görevlilerinden şikayetçi olmuştu.

TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, Ordu’da yaşanan olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanıtlaması istemiyle 3 soru önergesi verdi.

“KAYITSIZ VE YASA DIŞI İŞLEMLERİ TESPİT EDİLEN YURTLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI MI?”

Söz konusu soru önergelerinde, “Yurtta yasa dışı ve kayıtsız olarak tutulan bu öğrencilerin ailelerine teslim edilmesi ve konunun tutanak altına alınması için jandarma çağrıldığında ise düzenlenen tutanağa sorumlu jandarma personeli imza koymaktan imtina etmiş ve olay yerinden ayrılmıştır. Bu sırada cemaat yurdunda bulunan kişilerin toplanmasıyla yurt çevresi abluka altına alınmış ve kimliği belirsiz kişilerce İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü yurt içerisinde darp edilmiştir” ifadelerini kullanan Kadıgil, Bakan Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorulara yer verdi:

Bakanlığınıza bağlı olarak görev yapan İlçe Şube Müdürü’nün sadece görevini ifa ettiği esnada darp edilmesi hakkında soruşturma başlatacak mısınız?

Kayıtsız ve yasa dışı işlemleri tespit edilen Özel İlküvez Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki usulsüzlüklerle ilgili herhangi bir yaptırım uygulanmış soruşturma açılmış mıdır?

Söz konusu yurtta kaç öğrenci kalmaktadır?

Söz konusu yurt en son ne zaman denetime tabi tutulmuştur; denetim bulguları nelerdir?

“GÖREVİNİ YAPMAYAN JANDARMA PERSONELİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?”

Sera Kadıgil’in, Aktaş’ın darbedildiği olay sırasında görevini yerine getirmeyen jandarma personeliyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlika’ya sorduğu sorular şöyle sıralandı:

“Söz konusu yurtta yaşanan usulsüzlüklere ilişkin olay yerine intikal eden ve görevini yapmayan ya da yapamayan jandarma personeli hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Jandarma personelinin görevini yapmasına engel teşkil eden sebep nedir? Yurdun da sahibi olduğu iddia edilen Cemaat’ten Bakanlığınıza bağlı devlet memurlarına yönelik baskı ve tehdit var mıdır?

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü’nü darp eden kişiler hakkında ne tür bir işlem yapılmıştır?”

“YURTLARDAKİ KAYITSIZ ÇOCUKLAR OLGUSUNA İLİŞKİN ÖNLEM ALDINIZ MI?”

TİP Sözcüsü Kadıgil’in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Aktaş’a yönelttiği sorular ise şu şekilde:

“Yurtta yasa dışı ve kayıtsız bulundukları tespit edilen çocuklarla ilgili Bakanlığınız herhangi bir girişimde bulunmuş mudur? Çocuklar devlet korumasına alınmış mıdır? Çocukların akıbeti nedir?

İlgili yurtta kalan diğer çocuklara yönelik Bakanlığınız ne tür bir çalışma yapmıştır?

İlgili yurtta yaşanan usulsüzlükler ve meçhul çocuklarla ilgili herhangi bir suç duyurusunda Bakanlığınızın müdahil olduğu herhangi bir suç duyurusu var mıdır?

Söz konusu yurtta tespit edilen kayıtsız çocuklar başka yurtlarda da aynı durumun yaşandığına ilişkin olasılığı ve iddiaları gündeme getirmiştir. Yurtlardaki kayıtsız çocuklar olgusuna ilişkin Bakanlığınızca başlatılan herhangi bir inceleme, araştırma var mıdır? Ne tür önlemler alınmıştır?”