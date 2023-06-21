İsmailağa’dan sokak köpekleri için 'katliam' fetvası: Eğer belediyeler gerekeni yapmıyorsa öldürülmeleri dinen caizdir

İsmailağa Cemaati'nin sözde Fetva Kurulu Üyesi Fatih Kalender'den sokak hayvanları için 'katliam' fetvası geldi. Kalender, “Belediye bir şey yapmıyorsa öldürmek caizdir” dedi.

İsmailağa’dan sokak köpekleri için 'katliam' fetvası: Eğer belediyeler gerekeni yapmıyorsa öldürülmeleri dinen caizdir

İsmailağa cemaatinin 'Fetva Kurulu Üyesi' olduğu söylenen Fatih Kalender isimli bir kişi, "Eğer belediyeler gerekeni yapmıyorsa, saldırgan köpeklerin öldürülmeleri dinen caizdir" diye konuştu.

‘İsmailağa Net'e Sorun’ isimli bir programda konuşan Kalender, belediyelerin köpekler hakkında gerekeni yapmadığı taktirde köpeklerin öldürülmesi gerektiğini iddia etti.

Kalender, şunları söyledi:

"Köpekten bir kişi kendini kurtarma imkanı yoksa veya onları bir şekilde salma imkanımız yoksa, bazen belediyeye haber veriliyor bunlar toplatılabiliyor, bakım evlerine getiriliyor. Böyle bir durum varsa bunlar yapılsın. Ama böyle bir durum yoksa elbette bu zararı defetmek için bunların öldürülmesi caizdir.

Efendimiz buyuruyor. 5 hayvan türü öncelikle insana zarar veren hayvanlardır. Bunları sayarken bir tanesi de saldırgan köpektir. Uyuz köpek diye tercüme edilir ama bu hastalık değil de vahşi bir köpek manasındadır."

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