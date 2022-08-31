Sedat Peker bu defa Atatürk ve İsmet İnönü arasında geçen bir olayı anlattı. 7 tweetteki derin mesaj ne?

Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla yurt dışında aranan Sedat Peker, “Deli Çavuş isimli hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İddiaları sonrası 2 Cumhurbaşkanı Danışmanı’nı istifa ettiren Peker, 30 Ağustos Zafer Bayramı şerefine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında geçen bir diyaloğu paylaştı.

Peker’in, Atatürk'ün büyüklüğünden bahsederken Büyük Önder’in ne kadar affedici olduğunu hatırlattığı paylaşımı şöyle:

“Kıymetli dostlarım, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tüm kalbimle kutluyorum. Eğer müsaade ederseniz Gökbörü Atatürk’ü bu kadar çok sevmeme neden olan Atatürk’ün bir anısını sizlere anlatmak istiyorum.

Tüm gazeteler manşetten bir haber girerler: ‘Büyük Önder’e küfür eden hain yakalandı.’ Bu başlığın o günün gazetelerindeki en masum başlık olduğunu söylesem yalan söylemiş olmam.

Aynı gün dönemin başbakanı İsmet İnönü, Gökbörü Atatürk’e güncel olaylarla ilgili bilgi vermek için Atatürk’ün yanına gelir. Kendisine küfür eden kişinin o gün adliyeye çıkacağını ve gerekli cezayı alacağına dair bilgi verir. Gökbörü Atatürk, İnönü’ye bakar ve sorar: ‘Bu adam bana hangi sebeple küfür etmiş?’ İnönü cevap verir: ‘Sigara içmek için kağıdı olmadığından tütünü gazete ile sarmış, içerken de bıyıkları yanınca çok ağır küfürler etmiş.’ Gökbörü Atatürk gülmeye başlar (Hem de katıla katıla). ‘Bu adamı hemen serbest bıraksınlar.’ der. İnönü şaşırarak: ‘Paşam size çok ağır küfürler etmiş.’ der. Gökbörü Atatürk ise cevap olarak, ‘Ben Libya’dayken sigara kağıdım bitmişti. Ben de tütünümü gazete kağıdıyla sarmıştım. Sigarayı yakarken benim de bıyıklarım yanmıştı.’ der ve ekler: ‘Bu adamı serbest bıraktırın en iyi sigaralardan da bolca hediye verin.’ (Bunları dahi gülerek söyler).

40 yaşından genç kardeşlerim ben kindar bir adamım, bana küfür edeni asla affetmem. Zamanı gelince hesabını mutlaka sorarım. İşte Gökbörü Atatürk’ü bizlerden ayıran en büyük özelliği buydu. Ulusunu evladı gibi görüyordu (Ben evladımı bile küfür ederse affetmem). Bu yüzden ben Atatürk olamam ve bugün bu dünyada yaşayan hiçbir fert de Atatürk olamaz.

Birilerinin dediği gibi Gökbörü Atatürk dünyanın gelmiş geçmiş en büyük komutanı değildi (Büyük İskender, Cengizhan ve Timur gibi). Ancak bu dünyaya gelmiş en büyük lider ve en yüce gönüllü insandı. Gökbörü Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum.”

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