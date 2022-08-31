31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Sedat Peker bu defa Atatürk ve İsmet İnönü arasında geçen bir olayı anlattı. 7 tweetteki derin mesaj ne?

Sedat Peker bu defa Atatürk ve İsmet İnönü arasında geçen bir olayı anlattı. 7 tweetteki derin mesaj ne?

Sedat Peker, 30 Ağustos Zafer Bayramı şerefine Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı yaptı. Atatürk için “Bu dünyaya gelmiş en büyük lider ve en yüce gönüllü insandı.” diyen Peker, Büyük Önder’in ne kadar affedici olduğunu hatırlattı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:28
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 16:33
Takip Et

7 tweetteki derin mesaj ne? Sedat Peker bu defa Atatürk ve İsmet İnönü arasında geçen bir olayı anlattı

Sedat Peker bu defa Atatürk ve İsmet İnönü arasında geçen bir olayı anlattı. 7 tweetteki derin mesaj ne?
+
Aa
-

Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla yurt dışında aranan Sedat Peker, “Deli Çavuş isimli hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İddiaları sonrası 2 Cumhurbaşkanı Danışmanı’nı istifa ettiren Peker, 30 Ağustos Zafer Bayramı şerefine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında geçen bir diyaloğu paylaştı.

Peker’in, Atatürk'ün büyüklüğünden bahsederken Büyük Önder’in ne kadar affedici olduğunu hatırlattığı paylaşımı şöyle:

“Kıymetli dostlarım, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tüm kalbimle kutluyorum. Eğer müsaade ederseniz Gökbörü Atatürk’ü bu kadar çok sevmeme neden olan Atatürk’ün bir anısını sizlere anlatmak istiyorum.

Tüm gazeteler manşetten bir haber girerler: ‘Büyük Önder’e küfür eden hain yakalandı.’ Bu başlığın o günün gazetelerindeki en masum başlık olduğunu söylesem yalan söylemiş olmam.

Aynı gün dönemin başbakanı İsmet İnönü, Gökbörü Atatürk’e güncel olaylarla ilgili bilgi vermek için Atatürk’ün yanına gelir. Kendisine küfür eden kişinin o gün adliyeye çıkacağını ve gerekli cezayı alacağına dair bilgi verir. Gökbörü Atatürk, İnönü’ye bakar ve sorar: ‘Bu adam bana hangi sebeple küfür etmiş?’ İnönü cevap verir: ‘Sigara içmek için kağıdı olmadığından tütünü gazete ile sarmış, içerken de bıyıkları yanınca çok ağır küfürler etmiş.’ Gökbörü Atatürk gülmeye başlar (Hem de katıla katıla). ‘Bu adamı hemen serbest bıraksınlar.’ der. İnönü şaşırarak: ‘Paşam size çok ağır küfürler etmiş.’ der. Gökbörü Atatürk ise cevap olarak, ‘Ben Libya’dayken sigara kağıdım bitmişti. Ben de tütünümü gazete kağıdıyla sarmıştım. Sigarayı yakarken benim de bıyıklarım yanmıştı.’ der ve ekler: ‘Bu adamı serbest bıraktırın en iyi sigaralardan da bolca hediye verin.’ (Bunları dahi gülerek söyler).

 40 yaşından genç kardeşlerim ben kindar bir adamım, bana küfür edeni asla affetmem. Zamanı gelince hesabını mutlaka sorarım. İşte Gökbörü Atatürk’ü bizlerden ayıran en büyük özelliği buydu. Ulusunu evladı gibi görüyordu (Ben evladımı bile küfür ederse affetmem). Bu yüzden ben Atatürk olamam ve bugün bu dünyada yaşayan hiçbir fert de Atatürk olamaz.

Birilerinin dediği gibi Gökbörü Atatürk dünyanın gelmiş geçmiş en büyük komutanı değildi (Büyük İskender, Cengizhan ve Timur gibi). Ancak bu dünyaya gelmiş en büyük lider ve en yüce gönüllü insandı. Gökbörü Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum.”

yenicaggazetesi.com.tr

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tekin Ertürk
31.08.2022 16:57
Atatürk değil bir eşi, benzeri bile olmayan, olamayacak insan. Bunları bir Türk olduğum için söylemiyorum. Bu bir durum saptaması...  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
1
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
2
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
﻿Edirne'de indirim izdihamı
3
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
4
﻿MasterChef Somer Sivrioğlu sevgilisini gizlemekten vazgeçti. Sosyal medyada fotoğraflarını yayınladı
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
5
﻿Sedat Peker'den Salı günü bombası. 5 tweet attı. 2'si istifa eden iki kişi, 3'ü bir polis muhabirinin haberiyle ilgili
﻿Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
6
﻿Kılıçdaroğlu öğretmenlere biber gazlı müdahaleye tepki gösterdi: Öğretmene yapılan bu efeliği affetmeyeceğiz
﻿Nihal Olçok'tan flaş ‘15 Temmuz’ iddiası: O gece keskin nişancıları gören gaziler...
7
﻿Nihal Olçok'tan flaş ‘15 Temmuz’ iddiası: O gece keskin nişancıları gören gaziler...
﻿Fındık çalarken suçüstü yakalandılar
﻿Fındık çalarken suçüstü yakalandılar
﻿Fındık çalarken suçüstü yakalandılar
﻿Tiroid kanserinde kimler tehlike altında? Dört farklı çeşidi var
﻿Tiroid kanserinde kimler tehlike altında? Dört farklı çeşidi var
﻿Tiroid kanserinde kimler tehlike altında? Dört farklı çeşidi var
﻿Collina'nın dünyaca ünlü yıldıza kafa tuttuğu video yeniden gündem oldu
﻿Collina'nın dünyaca ünlü yıldıza kafa tuttuğu video yeniden gündem oldu
﻿Collina'nın dünyaca ünlü yıldıza kafa tuttuğu video yeniden gündem oldu
﻿Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
﻿Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
﻿Kırşehir'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Süleyman Demirel Üniversitesi personel alacak
﻿Balıkesir'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 
﻿Balıkesir'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 
﻿Balıkesir'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 
﻿Suadiyespor'un otobüsünü kim yaktı?
﻿Suadiyespor'un otobüsünü kim yaktı?
﻿Suadiyespor'un otobüsünü kim yaktı?
﻿Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı
﻿Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı
﻿Voleybolda olmadı. Boccede çifte şampiyonluk yaşadı
﻿Bahçeden avokado çalan hırsız suçüstü yakalandı
﻿Bahçeden avokado çalan hırsız suçüstü yakalandı
﻿Bahçeden avokado çalan hırsız suçüstü yakalandı
﻿Reflüyü kökten kurutacak gıdalar
﻿Reflüyü kökten kurutacak gıdalar
﻿Reflüyü kökten kurutacak gıdalar
﻿Karaman Kazancı Belediyesi 19 işçi alacak
﻿Karaman Kazancı Belediyesi 19 işçi alacak
﻿Karaman Kazancı Belediyesi 19 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.