İsmet İnönü 63 yıl önce uyarmıştı. 'Dinin siyasete alet edilmesi yüzünden bu memleket iki kere battı'

Halkın temiz dini duygularını siyaset öznesi haline getiren siyasetçileri İsmet İnönü 63 yıl önce ikaz etmişti.

İsmet İnönü 63 yıl önce uyarmıştı. 'Dinin siyasete alet edilmesi yüzünden bu memleket iki kere battı'

Demokrat Parti iktidarının en sert günlerinde; 11 Ocak 1960 tarihinde Bilecik’te bir konuşma yapan Kurtuluş Savaşı’nın efsane komutanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, dini siyasete alet eden Demokrat Parti ve onun genel başkanı Adnan Menderes üzerinden din istismarcılarına karşı olan hassasiyetini şu sözlerle dile getirmişti:

“Dinin siyasete en yaldızlı şekilde alet edilmesi yüzünden memleketin iki defa battığını görmüş olan benim gibi bir adamın, din istismarcılarının zararı karşısında duyduğu heyecanlı hassasiyeti, vatandaşlarımın anlamasını isterim. Bu hakkımdır.”

İnönü’nün bu sözlerine kulak tıkayanlar veyahut görmezden gelenler Türkiye’yi acı bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. AKP iktidarı döneminde zirveye ulaşan din istismarı, en feci yüzünü 15 Temmuz 2016’da gösterdi…

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