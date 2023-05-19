19 Mayıs'ta Şehir Hastanesi'ne Atatürk yerine sadece Erdoğan'ın posteri asıldı

Şehir Hastanesi'nde 19 Mayıs skandalı. 19 Mayıs'ta Atatürk'ün değil sadece Erdoğan'ın posteri asıldı. Atatürk'ü unutturma operasyonu son sürat devam ediyor.

19 Mayıs'ta Şehir Hastanesi'ne Atatürk yerine sadece Erdoğan'ın posteri asıldı

Editör/ İsa KARAARSLAN

Bugün 19 Mayıs...Türkiye'nin kurucu lideri Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın fitilini ateşledi gün...Samsun'a 19 Mayıs günü çıkan Mustafa Kemal Atatürk, ülke kurtarıldıktan sonra işte bu günü gençlere bayram olarak armağan etti.

Kapaktaki fotoğraf Çam Sakura Şehir Hastanesi'nden...Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasından tam 104 yıl sonra çekildi. İki tane ay yıldızlı bayrak...Ortada ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın resmi. Atatürk'ün fotoğrafı yok. Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi olması gerekmiyor mu? Bu durum kimin sözlü talimatıyla yapıldığı belli değil dense de ortada. Haftaya pazar seçim var. Çam Sakura Hastanesi'ne Erdoğan'ın resminin asılması gerekiyor muydu sorusunu akıllara getirdi. Böylece propaganda yapılmış olmuyor mu? Yapılan bu uygulamalarla Atatürk'ü unutturma operasyonu tam gaz devam ediyor.

Erdoğan'ın seçim reklamı için asılmıştı orada kaldı iddiaları olsa da fotoğrafı çeken vatandaş yeni asıldı iddiaları var. Şayet ilk iddia doğru bile olsa reklam çekiminden sonra fotoğraf neden indirilmedi. Bilerek mi bırakıldı. Çaktırmadan devletin hastanesinde bu yolla propaganda mı yapılıyor ?Ya da en önemli soru ise bugün 19 Mayıs ATATÜRK'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı...ATATÜRK unutulur mu?

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