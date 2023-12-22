İsmet Taşdemir: Eksik olanları bırakacağız

Kaynak: AA
İsmet Taşdemir: Eksik olanları bırakacağız
Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, Göztepe maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında pazar günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek Bodrumspor hazırlıklarını sürdürürken hedefi 3 puan olarak belirledi.

Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından teknik çalışma yaptı.
İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sakatlıklar nedeniyle sınırlı bir kadroya sahip olduklarını söyledi. Hazırlıklarını en iyi şekilde sürdürdüklerini ifade eden Taşdemir, "Eksik olanları bir tarafta bırakacağız, sağlıklı olanlarla yolumuza devam etmeye çalışacağımız bir maç olacak ve inşallah bizim için iyi geçer." diye konuştu.
GENİŞ KADRO
İlk yarının bitimine sadece bir maç kaldığını hatırlatan Taşdemir, "Sezonun en zor maçı olacak. Göztepe'yi geçen haftada izledim ve inanılmaz coşkulu doğru bir oyun oynuyorlar. Alternatifli çok geniş bir kadrosu var. Önemli bir maç bizi bekliyor." dedi.
Takımın genç oyuncularından Halil İbrahim Sevinç ise 3 puanı alarak devreyi en iyi yerde bitirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Ligde çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bodrum FK, ligde 26 puanla 7'nci sırada bulunuyor.

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