Bodrumspor Ümraniye'ye fark attı

Bodrumspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.

Mücadeleyi 4-0 kazanan ev sahibi üç puanın sahibi oldu.

Galibiyet getiren goller 21. dakikada Ali Aytemur, 27. dakikada Burak Çoban, 37. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 89. dakikada O. Haqi'den geldi.

Bodrumspor bu sonuçla puanını 7 yaptı ve 5. sıraya yükseldi.

Ümraniyespor ise 2 puanla 16. sıraya geriledi.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Fatih Tokail, Buğra Can Semercioğlu, Azad İlhan

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Samet Yalçın, Balde (Dk. 63 Brazao), Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 87 Halil İbrahim Sevinç), Celal Dumanlı (Dk. 79 Omar Imeri), Muhammed Gönülaçar, Cenk Şen (Dk. 78 Eren Albayrak), Burak Çoban (Dk. 63 Haqi Osman)

Ümraniyespor: Abdulsamed Damlu, Mustafa Eser (Dk. 32 Berk Taşkın), Muhammed Mert, Melih Okutan (Dk. 32 Popov), Onur Ayık, Hasan Ayaroğlu (Dk. 32 Saponjic), Bouali (Dk. 46 Bregu), Uğur Kaan Yıldız, Klonaridis (Dk. 73 Emre Kaplan), Glumac, Diniyev

Goller: Dk. 21 Ali Aytemur, Dk. 27 Burak Çoban, Dk. 37 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 89 Haqi Osman (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Dk. 57 Celal Dumanlı (Bodrum FK), Dk. 61 Diniyev, Dk. 80 Onur Ayık, Dk. 90+3 Berk Taşkın (Ümraniyespor)