Anayasa Mahkemesi yargıcı kırmızı ışıkta geçince istifa etti. Tabii ki Türkiye’de değil

İspanya'nın başkenti Madrid'in en işlek caddelerinden biri olan Castellana'da, Anayasa Mahkemesi yargıcı Enrique Lopez, 2014 yılında kırmızı ışıkta durmayarak kurallara uymadığı için istifa etti.

Hükümetin en güvendiği isimlerinden biri olarak bilinen ve Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için adı geçen Lopez'in yapılan kontrolde ayrıca alkollü olduğu belirlendi.

Olayın basına yansıması üzerine bir açıklama yapan 51 yaşındaki yargıç Enrique Lopez olayın savunulacak bir yönünün olmadığını vurgulayarak istifa ettiğini duyurdu.

Madrid trafik şubesinden yapılan açıklamada ise, yargıçın kanunların öngördüğü alkol oranını üç kez fazla aştığını, kırmızı ışıkta durmadığını ve ayrıca kanunen motosiklet kullananların takması gereken kaskı taşımadığını kaydetti.