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Su kısıtlamasına gidiliyor. Oranlar belirlendi

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde su sıkıntısı yaşanıyor. Kuraklık sebebiyle tarım ve hayvancılık sektörleri ile endüstriyel alanda kullanılacak suya kısıtlama getirileceği açıklandı. Bölge yönetimi, hanelerde yaşayanlara da gereksiz su tüketiminden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 19:22
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İspanya'da kuraklık. Su kısıtlamasına gidiliyor

Su kısıtlamasına gidiliyor. Oranlar belirlendi
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İspanya'nın Katalonya bölgesinde aylar süren kuraklık sebebiyle rezervlerdeki su seviyesi yüzde 30'a geriledi. Bölgede yaşayan 6 milyon 700 bin kişi su sıkıntısından olumsuz etkileniyor.

Katalan hükümeti, kuraklığa çözüm bulmak için su kısıtlaması uygulamasına gidileceğini açıkladı. Buna göre su kullanımına tarımda yüzde 25, hayvancılıkta yüzde 10 ve endüstriyel alanda yüzde 5 oranında kısıtlama getirildi.  Katalan yönetimi, hanelerde kullanılan suya şimdilik kısıtlama getirilmeyeceğini duyurdu.

Ancak bahçe sulama işleminin haftada iki kereden fazla yapılmaması ve hanelere sağlanan suyun araba yıkamak ve havuz doldurmak için kullanılmaması çağrısında bulunuldu.

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