İspanya'da sıradışı ceza. Kumrulara yem attı cezayı yedi

Kaynak: AA
İspanya'da sıradışı ceza. Kumrulara yem attı cezayı yedi
İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife'de belediye, sokakta kumruları besleyen bir kadına bakın kaç euro ceza kesildi.

İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bir kadına kesilen ceza yok artık dedirtti. Ceza Tenerife Belediyesi tarafından kesildi. O cezanın gerekçesi ise kadının birden fazla kez sokaktaki kumrulara yem atarak Belediye yönetmeliğini ihlal etmek.

Tenerife Belediyesi kumrulara yem atan kadına kestiği cezanın miktarı ise 1500 euro, bugünkü kurla 50 bin Türk lirasına yakın.

Belediyeden yapılan açıklamada halk sağlığı sorunlarına neden olabilecek kamuya açık bölgelerde hayvan beslemeye yönelik yaptırımlara devam edileceği belirtildi.

Tenerife'de, hayvanların korunmasını ve sahiplendirilmesini organize eden belediye yönetmeliği, kamuya ait bölgelerde hayvan beslemeyi yasaklıyor.

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