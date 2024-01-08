Abdulkadir Selvi Ali Koç'u tehdit etti. FETÖ ile fotoğraf çektirip Ali Koç'u FETÖ'cülükle suçlamıştı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Fenerbahçe Spor Kulübü Ali Koç’a yönelik tehdit imalı bir yazı paylaştı.

Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa rezaleti sonrasında Ali Koç’a yönelik eleştirilerini sürdürmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray süper kupa finali öncesinde iki takımın Atatürk tişörtü ve pankartıyla sahaya çıkmalarına izin verilmemesi üzerine kulüp başkanları ortak bir karar alıp maça çıkmama kararı alıp yurda geri dönmüştü.

Olay Türkiye gündemini sarsarken Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, köşe yazısında Fenerbahçe başkanı Ali Koç’u eleştirerek "Suudi Arabistan’da oynanacak olan maçta bula bula, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cülerin kullandığı, 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözü mü bulundu?" eleştirisinde bulunmuştu.

Bunun üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü bir açıklama yapmış ve Selvi’ye çok sert tepkide bulunmuştu.

Selvi için “Gazetecilik yaptığını sanan şahıs" ifadelerini kullanan Fenerbahçe SK, “Pek çok maçımızda kullandığımız Atamızın ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sözünün, İsrail-Filistin savaşına yönelik olarak tüm dünyaya barış çağrısı yapma hedefinden başka hiçbir anlam taşımadığı, yaşanan bu sürecin ne sebep ne sonuçları itibarıyla sadece Fenerbahçe Spor Kulübü ile ilgisi olmadığı, ortalama zekaya sahip herkesin anlayabileceği gerçeklerdir” şeklinde açıklama yapmıştı.

Açıklamadan sonra Ali Koç katıldığı bir canlı yayında Abdülkadir Selvi’nin Fenerbahçe’yi hedef alan yazısı ile ilgili “Ulan sen zamanında FETÖ için salya sümük ağlamış adamsın sen kimsin Fenerbahçe’yi FETÖ ile bağdaştırıyorsun” ifadelerini kullanmıştı.

SELVİ’DEN KOÇ’A TEHDİT

Selvi bugün köşe yazısında Koç’a tehditte bulundu.

Suudi Arabistan’dan operasyon çekmek başlığındaki yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Riyad’da yaşanan kriz ile alakalı açıklamasının kendisi için bir uyarı olduğunu belirten Selvi’nin ilgili köşe yazısı şu şekilde:

“Suudi Arabistan’da oynanacak olan Süper Kupa maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Atatürk tişörtleriyle maça çıkma ısrarı üzerine maç ertelenmişti.

Bunun üzerine Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçlamışlardı. Erdoğan yerel seçim öncesinde provokasyon uyarısı yaptı.

Hep diyorum ya seçim sürecine girildi, operasyonlar başladı.

Erdoğan, “Her karışı terle ve kanla sulanmış vatan toprakları üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlara meydanın boş olmadığını, milletimizin istiklaline ve istikbaline sıkı sıkıya sarıldığını göstermek boynumuzun borcudur.

Riyad’dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak, size bir şey kazandırmaz” diye uyardı.

Ali Koç bu uyarı senin için.”