İspanyol Oscar Rizeli oluyor

Tendyol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde, 2’nci etap çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da iç ve dış transfere hız vermeye başladı.

İspanyol Oscar Rizeli oluyor

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Yeşil Mavililer, dış transferde en son İspanyol oyuncu Oscar Francisco Pinchi ile görüşmelerini sürdürürken, La Liga ekibi Las Palmas’da son sezonuna giren sağ kanat oyuncusu ile söz keserek, işini her an bitirmeye çalıştığı öğrenildi.
Hemen hemen her konuda kendisiyle anlaşılan Pinchi, takımda her iki kanatta da görev yapabilirken, videolarını izleyen teknik patron İlhan Palut’ta, oyuncuyu lig başlamadan takımında görmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak La Liga-2 ekiplerinden Mirandes’de oynamış, 38 karşılaşmada forma giyip, 6 gol ve 4 asiste imza atmıştı.
İspanyol oyuncunun kısa sürede sağlık kontrolünden geçirileceği ifade edilirken;
Oscar, İspanya da Depor Juvenil, Depor Fabril, Extremadura, CF Fuenlabrada, Deportivo B ve Atletico Madrid B takımlarının da formasını giymişti.
Galiçya Bölgesi’nin şehirlerinden La Coruna doğumlu, Las palmas’ın 27 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Oscar’ın transferinin resmileşmesi halinde, KAP’a bildirileceği bildirildi.

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