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Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü

Isparta'da konteyner yüklü tır, aynı istikamette olan seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 10:16
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Isparta'da feci kaza: İki tır çarpıştı, 2 ölü

Isparta'da iki tır çarpıştı: 2 ölü
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Isparta-Dinar Karayolu'nda bir tırın konteynır yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Isparta-Dinar Karayolu'nda saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada Mehmet Kara (43) yönetimindeki 32 PP 128 plakalı konteyner yüklü tır, aynı istikamete seyir halindeki A.A.K'nin kullandığı 15 NH 375 plakalı tıra arkadan çarptı. 

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Mehmet Kara ve yanında bulunan kızı Betül Kara’nın (15) yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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