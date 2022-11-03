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Isparta'da satırla KYK yurduna giren bir kişi satırla kız öğrencileri kovaladı

Isparta Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu’na giren bir saldırgan öğrencileri satırla kovaladı. Dehşet anlarında iki kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 01:32
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Isparta'da satırla KYK yurduna giren bir kişi satırla kız öğrencileri kovaladı

Isparta'da satırla KYK yurduna giren bir kişi satırla kız öğrencileri kovaladı
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Isparta Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu’nda görevli bir personelin eşi yurda geldi.

İddiaya göre; bilinmeyen nedenle yurdun bahçesinde tartışma çıktı. Elinde satır bulunan saldırgan, kız öğrencileri satırla kovalamaya başladı. Çıkan arbedede iki kişi yaralandı.

Yurtta yaşayan bir öğrenci ise olay anlarını kaydettiği paylaşımındada, “Kapılar bloklar her yer güvenlik ile dolu ancak adamın biri elinde satırla yemekhanemize kadar girip bahçemizde tehditler savurabiliyor. Yaşadığımız yüksek güvenlikli alan için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Insan
3.11.2022 03:04
90 larda sokaga cikamiyordunu akp sayesinde aksam suporu yapiyorsunuz  
 
TEŞEKKÜR EDEMİYORUZ .
3.11.2022 01:39
YÜKSEK GÜVENLİKLİ ALAN SOKAKLARDA DA OLSA DEVLET OKULLARINDA HASTANELERDE SAGLIK OCAKLARINDA DA OLSA BAŞIBOŞ KÖPEKLER SAHİL ÇIKILSA MESELA  
 
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