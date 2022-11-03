Isparta'da satırla KYK yurduna giren bir kişi satırla kız öğrencileri kovaladı

Isparta Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu’nda görevli bir personelin eşi yurda geldi.

İddiaya göre; bilinmeyen nedenle yurdun bahçesinde tartışma çıktı. Elinde satır bulunan saldırgan, kız öğrencileri satırla kovalamaya başladı. Çıkan arbedede iki kişi yaralandı.

Yurtta yaşayan bir öğrenci ise olay anlarını kaydettiği paylaşımındada, “Kapılar bloklar her yer güvenlik ile dolu ancak adamın biri elinde satırla yemekhanemize kadar girip bahçemizde tehditler savurabiliyor. Yaşadığımız yüksek güvenlikli alan için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.