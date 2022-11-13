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Devletin yurdunda kalan öğrenciler yemekten zehirlendi: Kaç gece aç uyuduk

İstanbul Sancaktepe'de bulunan İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'nda (KYK) öğrenciler zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler, “Kaç gece aç uyuduk. Zaten odalarımız hapishane koşulları gibi” ifadelerini kullandılar.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 09:07
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İstanbul Sancaktepe'deki İyimaya KYK'da öğrenciler zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Devletin yurdunda kalan öğrenciler yemekten zehirlendi: Kaç gece aç uyuduk
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Öğrenciler yurtlarda çeşitli sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor. Sağlıktan hijyene, yemekten barınmaya kadar birçok konuda mağdur edilen çocuklara bir yenisi de İstanbul’daki bir yurttan geldi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı İstanbul Sancaktepe’deki İyimaya Kasım KYK yurdunda kalan kız öğrenciler, önceki gün yemekhanede yedikleri yemeklerden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İŞTE O YEMEKLER

‘AÇ UYUDUK’ DEDİLER

Cumhuriyet Gazetesi’ne konuşan öğrenciler, dönem başından beri yemeklerde sorun olduğunu ve temel hijyen koşullarından uzak olduğunu söyledi. Servis edilen yemeklerde saç, kıl, böcek, küf gibi sağlığa zararlı maddelerin çıktığını ve bu durumun sıklıkla yaşandığını söyleyen öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı gibi kurumlara şikâyette bulunduklarını ancak bir adım atılmadığını söyledi.

Öğrencilerden Zeynep S., “Yemeklerle ilgili defalarca konuştuk, hiçbir şekilde bu sorunumuz çözüme kavuşmadı. Bizimle kimse ilgilenmiyor. Kaç gece aç uyuduk. Zaten odalarımız hapishane koşulları gibi. Mahkûmlara bizden daha iyi bakılıyordur” dedi.

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Osman
13.11.2022 09:54
Torpilli liyakatsızlar yönetimde.Ve yine onlar kazanacaklar.Ağlamaya gerek yok,yasadiğiniza şükredin.Reis i de kızdirmayin.  
 
🙍‍♂️🐞😅😅
13.11.2022 09:28
Tayibe göre bu öğrencilerin zehirlenmeleri ve yemeklerinin odalarinin kotu olması kaderleri ve fıtratlarında var ne ilk olcak nede son olacak hamdolsun demektir  
 
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