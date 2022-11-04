Muğla'da KYK yurtlarında 'sıcak su' eylemi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri KYK yurtlarında 'sıcak su' eylemi yaptı.

Kötekli KYK erkek ve Milli Piyango kız yurtlarında günlerdir sıcak suların akmadığından şikayet eden öğrenciler yurt yönetimini protesto etti.

Yurtların önüne çok sayıda polis ekibi konuşlanırken, öğrenciler "Sıcak su hakkımız söke söke alırız", "Yönetim istifa" ve "Direnen öğrenci asla yenilmez" sloganları attı.

Öğrenciler, saat 18.00'de yurt önünde tekrar buluşma çağrısı yaparak eyleme son verdi.