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AKP’li Mehmet Metiner’den Fuat Oktay ve Bahçeli’ye Kılıçdaroğlu resti: İspatlayın karşı çıkarım

AKP’nin eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretiyle ilgili “İcazet almaya gitti” eleştirilerinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile MHP lideri Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 15:36
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'İspatlayın karşı çıkarım' AKP’li Mehmet Metiner’den Fuat Oktay ve Bahçeli’ye Kılıçdaroğlu resti

AKP’li Mehmet Metiner’den Fuat Oktay ve Bahçeli’ye Kılıçdaroğlu resti: İspatlayın karşı çıkarım
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AKP eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner TVNet'te "Konuşmak lazım" programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini değerlendirdi.

Oda TV'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun ABD'de "ortadan kaybolduğu sekiz saat" ile ilgili spekülasyonları yorumlayan Metiner, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından öne sürülen "İcazet almaya gitti" ifadelerine tepki gösterdi.

"İcazet almak istiyorsa bunun bin tane yolu var zaten" diyen Metiner, "Kaldığı otelde de kimsenin haberi olmadan çok özel görüşmeler yapabilir. Bunun için 8 saatlik bir yola gerek olduğu kanaatinde değilim." diye ekledi.

Metiner'in değerlendirmeleri şöyle:

"Biz yıllarca niyet okumalarla hırpalananlardanız, doğru olan elinde bilgi belge olmadan yorum yapılmamalı. Ben böyle şeylerin içine girmem. Partim girse bile ben girmem. Bana yapıldığında hoşuma gitmeyecek bir şeyi başkasına yapmak gerektiğine inanmam. Elime bilgi - belge geçer. Kesin bilgi - belge geçer. Onun üzerinden konuşurum. İstihbarat örgütlerinin sakladıkları bir şey varsa onların sorunu. Gazetecilerin sakladıkları bir şey varsa onların sorunu. Ama henüz hiçbir şey bilinmeden insanların niyetlerini bu şekilde sorgulamak doğru değil.

"KARŞI ÇIKARIM"
Ha 'Türkiye'deki muhalefetin adayını tek başına masadakiler mi belirler?' sorusuna elbette ki 'Hayır' derim. Sonuçta Erdoğan'ı devirmek isteyen bir lobi var dışarıda ve bunların içeride birtakım siyasal aparatları var. Bunlar zaten tek başlarına hareket edemezler. Bu siyasal bir analizdir. Bu çerçevede eleştirmeyi anlamlı ve değerli bulurum. Ama, 'İcazet almak için gitti' denildiğinde karşı çıkarım. Bunu ispatlanmamış bir varsayım olarak görürüm."

OKTAY VE BAHÇELİ NE DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretini eleştirerek “İcazet almaya Amerika'ya gidiyor. Sen icazeti oradan alacaksan, milletten ne icazeti istiyorsun?” ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’ye gitmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun adaylık için icazet almaya gittiğini işaret eden Bahçeli, “ABD’ye yüz sürmesi, el açması, aman dilenmesi tek kelimeyle acizliktir.” demişti.

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Türkiye
20.10.2022 16:05
bahçeli denen siyaset tarihinin en zavallı figürünü kaale almaya gerek bile yok  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
20.10.2022 16:04
Bu ulkede hicazet alanlar Akp fetö,dan bahcelide Akp ve Bay recebimden hicazet almıştır ham  
 
Maçkalı
20.10.2022 15:44
Bahçeli baydınizm hastası onu höşgörūn geçmişte dediğini hatırlamıyor. Metiner ne iş, istermisiniz ona da Kılıçdaroğlu parti rozeti taksın akp helva gibi dağılıyor.😂😂😂😂😂😂😨  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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