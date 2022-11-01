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  • AKP'li Mehmet Metiner'den Saray'ı kızdıracak Mahir Ünal tepkisi. "Katilmiş. Bir kez daha anladım"

AKP'li Mehmet Metiner'den Saray'ı kızdıracak Mahir Ünal tepkisi. "Katilmiş. Bir kez daha anladım"

AKP’de Milletvekilliği yapmış Mehmet Metiner partideki Mahir Ünal kavgasına katıldı. Metine Mahir Ünal’ın görevden alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 12:21
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AKP'li Mehmet Metiner'den Saray'ı kızdıracak Mahir Ünal tepkisi. "Katilmiş. Bir kez daha anladım"

AKP'li Mehmet Metiner'den Saray'ı kızdıracak Mahir Ünal tepkisi. ''Katilmiş. Bir kez daha anladım''
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AKP’de iki dönem milletvekilliği yapmış Mehmet Metiner AKP Grup Başkanvekilliğinden ayrılan Mahir Ünal ile ilgili partide başlayan tartışmalara katıldı.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş Uluslararası 8. Kitap ve Kültür Fuarı’nda yaptığı konuşmada Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" ifadelerini kullanırken bu sözlere başta Cumhur İttifakı partilerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Mahir Ünal tepkilerin artmasının ardından AKP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bu istifa haberi AKP’de de çatlak seslerin çıkmasına neden oldu. 

"SİYASET KATİLMİŞ BİR KEZ DAHA ANLADIM"

İlk olarak Şamil Tayyar "Tartışmalı konuşmanın İçeriğine dair farklı düşünsem de ayrılışı böyle olmamalıydı" diye sitem ederken daha sonra ise Mehmet Metiner’den Erdoğan’ı kızdıracak bir paylaşım geldi. Metiner Twitter paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla görevden ayrıldığı düşünülen Mahir Ünal’ın istifasıyla ilgili “Siyaset katilmiş. Bir kez daha anladım” diye yazdı.

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Yurttas
1.11.2022 12:32
Soyle de okunabilir , Mahir doğru konuştu destekliyorum , Mahir'in görevden alınması cinayetmis.  
 
Abbas
1.11.2022 12:30
Akp nin beyni Fetocular ve Liboşlardı, onlar gidince, akp kafası kopmuş horoz gibi gelişi güzel, yönsüz zıplayıp duruyor  
 
Menderes YILDIRIM
1.11.2022 12:29
Yorumum Parti ayrım olmadan, "BİR PARTİYE EN BÜYÜK ZARARI" içlerinden olanlar verir.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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