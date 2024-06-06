'İsrail bu işi hızlı ve güçlü şekilde bitirmeli'. Trump'tan skandal Gazze açıklaması

7 Ekim tarihinde başlayan Hamas- İsrail savaşı, tek taraflı bir savaş haline dönüşerek, İsrail’in Gazze şehrindeki sivilleri katletmesiyle devam ediyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze şehrine gerçekleştirdiği saldırılar hakkında Fox News'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırıları "unuttuğunu" ve İsrail lobisinin de Demokratlar sebebiyle eski gücünü kaybettiğini öne sürdü.

“İSRAİL BU İŞİ BİTİRMELİ”

Trump, "İsrail (Gazze'de) bu işi bitirmeli, bu işi hızlıca ve güçlü şekilde bitirmeli ve yeniden hayata dönmeli çünkü çok uzun zaman sürdü. Onlar kazanmalı ve işi bitirmeli" dedi.

Eski başkan, Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer'i de Filistinli gibi davranmakla suçlayarak eleştirdi.

Öte yandan Trump, İsrail lobisinin 15 yıl önce Washington'daki en etkili lobi olduğunu, fakat bugün bazı Demokrat isimler sebebiyle eski gücünü kaybettiğini ifade etti. Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 tarihinden sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayan Schumer'in açıklamasına da tepki gösteren Trump, bu durumun İsrail için "tehlikeli" olduğunu belirtti.