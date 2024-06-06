Ardahan'daki Atatürk silüeti belirmeye başladı

Kaynak: AA
Ardahan'daki Atatürk silüeti belirmeye başladı

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, başka bir tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da belirmeye başladı.

Atatürk silüetini izlemek ve görüntülemek isteyen vatandaşlar ise seyir terasında toplandı.

Soner Doğan, İstanbul'dan Atatürk silüetini izlemek için geldiğini belirterek bu doğa olayını kaçırmak istemediğini söyledi.

ataturks1.webp

Atatürk silüetin oluşmasını izlemek için ailesiyle gelen 12 yaşındaki Gökçe Karagül ise ilk kez izlediği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Atatürk silüetinin tam oluşması ise Temmuz ayının sonuna denk gelecek.

HER YIL ATATÜRK SİLÜETİ İÇİN ŞENLİKLER DÜZENLENİYOR

Atatürk silüeti, ilk kez 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından farkedildi. Erdoğan Kumru 1975'de çektiği fotoğrafı Genelkurmay Başkanlığına gönderdi. Bu doğa olayı böylece tüm Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde Haziran ayında başlayan ve Temmuz sonunda tamamlanan görüntü havanın havalarda 17.50-18.10 saatleri arasında net olarak izlenebiliyor izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

İlgili Haberler
Yurt dışında yaşayanlar EYT'den nasıl emekli olacak? SGK uzmanı açıkladı
'İsrail bu işi hızlı ve güçlü şekilde bitirmeli'. Trump'tan skandal Gazze açıklaması
Türkiye F-16 satış kabul mektubunu imzaladı
Pamukkale orman yangını! Hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor
Son Haberler
Yağmurdan korunmak için altına girdiği tabela ölümü oldu Yerel Haberler
Yağmurdan korunmak için altına girdiği tabela ölümü oldu
Konut kredisi faiz oranları Haziran'da ne kadar? 500 Bin TL kredi hesaplaması! Ekonomi
Konut kredisi faiz oranları Haziran'da ne kadar? 500 Bin TL kredi hesaplaması!
Dolandırıcılardan kapora vurgunu. 20 ilden ihbarlar yağdı Ekonomi
Dolandırıcılardan kapora vurgunu. 20 ilden ihbarlar yağdı
Beykoz'da uyuşturucu operasyonu. 3 tutuklu Yerel Haberler
Beykoz'da uyuşturucu operasyonu. 3 tutuklu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nı görevden aldı Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nı görevden aldı
65 yaş üstü kartınız her an elinizden alınabilir. Bu hataya sakın düşmeyin Ekonomi
65 yaş üstü kartınız her an elinizden alınabilir. Bu hataya sakın düşmeyin
Dünya borç ve para krizi yaşar mı? Yazarlar
Dünya borç ve para krizi yaşar mı?