Ardahan'daki Atatürk silüeti belirmeye başladı

Atatürk silüetini izlemek ve görüntülemek isteyen vatandaşlar ise seyir terasında toplandı.

Soner Doğan, İstanbul'dan Atatürk silüetini izlemek için geldiğini belirterek bu doğa olayını kaçırmak istemediğini söyledi.

Atatürk silüetin oluşmasını izlemek için ailesiyle gelen 12 yaşındaki Gökçe Karagül ise ilk kez izlediği için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Atatürk silüetinin tam oluşması ise Temmuz ayının sonuna denk gelecek.

HER YIL ATATÜRK SİLÜETİ İÇİN ŞENLİKLER DÜZENLENİYOR

Atatürk silüeti, ilk kez 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından farkedildi. Erdoğan Kumru 1975'de çektiği fotoğrafı Genelkurmay Başkanlığına gönderdi. Bu doğa olayı böylece tüm Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde Haziran ayında başlayan ve Temmuz sonunda tamamlanan görüntü havanın havalarda 17.50-18.10 saatleri arasında net olarak izlenebiliyor izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.