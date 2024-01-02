İsrail de HAMAS da savaş suçu işliyor. BM yetkilileri açıkladı

Der Spiegel'de yer alan habere göre, 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda İsrail de HAMAS da savaş suçu işliyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail-HAMAS çatışmalarında, savaş suçlarının ve muhtemelen insanlığa karşı suçların işaretlerini gördüklerini açıkladı.

Türk, HAMAS’ın 7 ve 8 Ekim'de İsrail'e yönelik ciddi terör saldırısından, İsrail'e gelişigüzel mermi atılmasından ve sivil alanlara askeri müdahaleden söz ederken, İsrail ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "İsrail'in buna nasıl tepki verdiğine bakarsanız, hem insan haklarına hem de uluslararası insancıl hukuka uyum konusunda ciddi endişelerim var. İsrail'in ağır bombardımanlarından etkilenenlerin yüzde 70'i kadınlar ve küçük çocuklardı. Vurulanların çoğunun sivil olduğu varsayılabilir. Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılması da bir savaş suçudur. Elbette mahkemelerin sonuçta kimin hangi suçu işlediğine karar vermesi gerekiyor.”

Türk konuşmasına, ‘‘Gazze’de insanlığa karşı suç olup olmadığını değerlendirmek zor. Bu, örneğin sivil nüfusa yönelik büyük ölçekli veya sistematik saldırıları ifade eder. Bunu değerlendirebilmek için arkasında buna uygun bir niyetin olup olmadığının da incelenmesi gerekir’’ şeklinde devam etti.

BM Yüksek Komiseri’ne göre insanlığa karşı suç işlenmiş olabileceğine dair işaretler de bulunuyor. Türk, bu işaretleri, "Orantısız ve çok ağır bombalamalar ve etkili insani yardım eksikliği göz önüne alındığında, daha fazla incelenmesi gereken ciddi endişeler var" dedi.