İsrail Enerji Bakanı'ndan abluka açıklaması

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'nin güneyine sığınan Filistinlilere su verilmesi kararını desteklediğini ve bunun İsrail'in çıkarına olduğunu savundu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasına itiraz eden Katz, "Ablukanın kaldırılması ve Gazze'ye malların insani amaçla ulaştırılmasına şiddetle karşıyım." ifadesini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı, Hamas ve ona yardım edenlere değil öldürülen, kaçırılan İsraillilere karşı sorumlu olduklarını paylaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze’de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlanmıştı.

Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 8 Ekim'den bu yana uyguladığı su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararına uluslararası toplumdan tepkiler artarak devam ediyor.