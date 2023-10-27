İsrail, Gazze Şeridi’ndeki iletişim ve interneti kesti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları nedeniyle bölgede iletişim ağları ve internet kesintileri yaşanıyor.

KAYNAK: AA
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki iletişim ve interneti kesti

Hamas, İsrail’in iletişim ve interneti kasıtlı olarak kestiğini iddia ederken, NetBlocks firması da bölgedeki internet bağlantısında büyük bir çöküş olduğunu duyurdu.

İsrail saldırıları sürüyor

İsrail ordusu, havadan ve denizden Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarla ayrım gözetmeksizin birçok yeri vuruyor. İsrail Savunma Kuvvetleri havanın kararmasıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Hamas’tan iddia

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki iletişim ağlarını ve interneti kestiği belirtildi. Hamas, İsrail’in bu şekilde Gazze’deki direnişi zayıflatmaya ve dünyadan izole etmeye çalıştığını iddia etti.

NetBlocks’tan veriler

Öte yandan, internet hareketlerini gözetleyen NetBlocks firması tarafından sosyal medya hesabı üzerinden Gazze Şeridi’ndeki canlı ağ verileri paylaşıldı. Verilerde, İsrail saldırılarının ardından bölgedeki internet bağlantısında büyük bir çöküş olduğu görüldü. NetBlocks, internet kesintisinin Gazze’deki insan hakları ihlallerini gizlemeye yönelik bir hamle olabileceğini belirtti.

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