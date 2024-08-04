İsrail, Gazze'de iki okulu vurdu. Çoğu çocuk 30 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
İsrail, Gazze'de iki okulu vurdu. Çoğu çocuk 30 kişi öldü

İsrail'i ,Gazze'de 2 okulu vurması sonucu en az 30 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail tarafından Gazze Şehri'nin batısındaki Nasr Mahallesinde bulunan 2 okula düzenlenen saldırıda 30 kişi can verdi.

Filistin Haber Ajansı (WAFA), İsrail tarafından Gazze'nin batısında yer alan Nasr Mahallesindeki 2 okula saldırı düzenlendiğini duyurdu. Nasr mahallesindeki Ansar ve Hassan Salama okullarına yapılan hava saldırısında en az 30 Filistinlinin yaşamını kaybettiği ve çok sayıda sivilin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların Baptist Hastanesi'nde taşındığı aktarıldı.

Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, İsrail'in okulları bombalayarak "kelimenin tam anlamıyla bir katliam" yaptığını söyledi. Basal hayatını kaybedenlerin çoğunun ise çocuklar olduğunu vurguladı.

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