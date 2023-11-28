İsrail Genelkurmay Başkanı ordunun başarısız olduğunu itiraf etti

İsrail - Hamas arasındaki çatışmalara 'insani ara' verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, İsrail Ordusu'nun Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcında başarısız olduğunu kabul etti.

KAYNAK: AA
İsrail Genelkurmay Başkanı ordunun başarısız olduğunu itiraf etti

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Ordusu'nun 7 Ekim'de başarısız olduğu mesajını yineledi.

Halevi, İsrail'in kuzeyinde düzenlediği basın toplantısında İsrail-Hamas çatışmalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

israilgenelkurmbaskani2.webpİsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara hazır olduğunu söyleyen Halevi, çatışmalara verilen "insani ara"yı hazırlıkları gözden geçirmek amacıyla kullandıklarını dile getirdi.

ESİRLER TAMAMEN BIRAKILANA KADAR DURMAYACAKLAR

Halevi, İsrail ordusunun Gazze'deki esirlerin tamamı serbest bırakılıncaya kadar durmayacağını aktardı.

Ordunun, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısına ilişkin planları hakkında istihbarat sahibi olduğuna ancak üst düzey subayların astlarının uyarılarını büyük ölçüde görmezden geldiğine ilişkin bazı haberlere ilişkin Halevi, Gazze'ye yönelik saldırılardan sonra her şeyin soruşturulacağını ifade etti.

israilgenelkurmaybaskani1.jpgBAŞARISIZLIĞI BİR KEZ DAHA KABUL ETTİ

Askeri İstihbarat Müdürlüğü dahil olmak üzere İsrail ordusunun 7 Ekim'de başarısız olduğu mesajını yineleyen Halevi, buna ilişkin ciddi soruşturmalar olacağını ancak şu an için Gazze'ye yönelik saldırılara odaklanmaları gerektiğini savundu.

İlgili Haberler
İletişim Başkanlığı’ndan Elon Musk açıklaması. 'Manipülasyon tespit edildi'
İsrail 33 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. 4'üncü rehine takası tamamlandı
İsrail’de ‘darbe’ iddiası. Netanyahu korkuyor
İsrail ve Hamas arasındaki 3.rehine takası tamamlandı
Öne Çıkanlar
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
Hadise'den Kızılcık Şerbeti itirafı: Kızmasınlar ama... Magazin
Hadise'den Kızılcık Şerbeti itirafı: Kızmasınlar ama...
Lüleburgaz'da olası İstanbul depremi tatbikatı Yaşam
Lüleburgaz'da olası İstanbul depremi tatbikatı
Mahkeme ‘suç işleri bakanı’ denmesini ifade özgürlüğü olarak kabul etti Gündem
Mahkeme ‘suç işleri bakanı’ denmesini ifade özgürlüğü olarak kabul etti
74 yaşındaki adam alacak-verecek meselesi yüzünden kuşun yağdırdı Gündem
74 yaşındaki adam alacak-verecek meselesi yüzünden kuşun yağdırdı
Ayrılmak isteyen erkek arkadaşına kurşun yağdırdı Gündem
Ayrılmak isteyen erkek arkadaşına kurşun yağdırdı
Mehmet Büyükekşi'den Ankara çıkarması! Spor
Mehmet Büyükekşi'den Ankara çıkarması!
Umut Akyürek öyle bir yerine estetik yaptırdı ki duyanlar şoke oldu Bu operasyon çok nadir yapılıyor Magazin
Umut Akyürek öyle bir yerine estetik yaptırdı ki duyanlar şoke oldu Bu operasyon çok nadir yapılıyor