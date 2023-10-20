İsrail Konsolosluğu önünde görev yapan bir polis memuru: Türkiye Cumhuriyeti polisine yapılacak davranış mıdır bu?

3 gün önce İsrail’in Gazze’deki şehir hastanesini bombalayarak binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğu saldırı sonrası İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlardan bir grup, konsolosluk binasına girmek için harekete geçerek, emniyet güçlerine, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulundu. İstanbul Valiliği Yapılan saldırılar sonrası göstericilerden 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bugün ise İsrail Konsolosluğu önünde görev yapan bir polis memuru, vatandaşların kendilerine taş ve sopalarla saldırmasına isyan ederek kendilerine atılan taşları sosyal medya hesabından paylaştı.

"BÖYLE Mİ SAHİP ÇIKILIYOR BİZE?"

Türkiye Cumhuriyeti polisine yapılacak davranış mıdır bu?" diyerek kendilerine taş ve sopalarla saldıran vatandaşlara isyan eden polis memuru şunları söyledi,

"Yazık! Bakın bakalım bu taşlara. Üzerimize atılan taşlara. Böyle mi sahip çıkılıyor bize? Türkiye Cumhuriyeti polisine yapılacak davranış mıdır bu?

Biz üstümüze düşen vazifeyi yapıyoruz. Dün Gazze’ye asker gitsin diyordunuz. Şimdi bize taş atıyorsunuz dönün kendinize gelin.”