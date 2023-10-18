İsrail Konsolosluğu'nun önündeki polis göstericilere isyan etti. Paylaşımına destek yağıyor

Dün akşam İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'na yapılan saldırı anında görevli polis memuru taş atan göstericilere böyle ateş püskürdü.

İsrail Konsolosluğu'nun önündeki polis göstericilere isyan etti. Paylaşımına destek yağıyor

Editör: Erkavim Yıldırım

İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu binasının önünde toplandı.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren insanlar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Bazı vatandaşlar konsolosluk binasına havai fişekler atarken, alanda İsrail bayrakları yakıldı.

Ayrıca polis ile kalabalık arasında arbede yaşandı. Çok sayıda kişi polislere taş fırlattı.

Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

İsrail Konsolosluğu'nun önünde görevli olan bir polis memur ise göstericilere sosyal medya üzerinden isyan etti.

Polis memuru paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Böyle mi sahip çıkılıyor bize? Türkiye Cumhuriyeti polisine yapılacak davranış mıdır bu?

Dün Gazze'ye asker gitsin diyordunuz şimdi bize taş atıyorsunuz. Kendinize gelin.

Polis memurunun paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği, protestolara ilişkin bir açıklama yaptı.

Valilik 1 kişinin hayatını kaybettiğini 5 kişinin gözaltında olduğunu ve 63 vatandaşın da yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Çarşamba günü, İsrail’in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail’in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlarımızdan bir grup, konsolosluk binasına girmek için harekete geçmiş, emniyet güçlerimize, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunmuştur. Emniyet kuvvetlerimiz de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellemiştir. Ayrıca polis bariyerini aşarak Emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alınmıştır.

Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43’ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail’in sivillere yönelik uyguladığı - terör saldırılarını andıran – bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz.

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