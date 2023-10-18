Gazze'deki hastane katliamı İstanbul'u ayağa kaldırdı: Yüzlerce kişi İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı, polis biber gazı kullandı

İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu binasının önünde toplandı.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren insanlar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Bazı vatandaşlar konsolosluk binasına havai fişekler atarken, alanda İsrail bayrakları yakıldı.

Öte yandan Levent-Maslak yolu tamamen trafiğe kapandı. Polis ekipleri, trafiğe kapatılan caddede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Gazze'de bu akşam İsrail ordusu tarafından el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.