İsrail’in vurduğu Şifa Hastanesi’nde bebekler hayatını kaybediyor. Oksijen makinaları durdu

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, öğle saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, “Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebek oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

39 BEBEK RİSK ALTINDA

Ancak Bakanlık sonraki açıklamasında ifadeleri, “Şifa Hastanesinde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayati tehlike altında olduğu, 1 bebeğin ise söz konusu sorun nedeniyle hayatını kaybettiği, hastanelere yakıt götürülmemesi halinde ise geri kalanlar için bunun ölüm cezası olacağı” şeklinde düzeltti.

AMELİYATHANE BÖLÜMÜ VURULDU

Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.

İsrail, Gazze'deki hükümetin defalarca reddetmesine rağmen, "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasıyla Şifa Hastanesi ve çevresini bombalıyor.