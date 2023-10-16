İsrail ordusu Hamas İstihbarat Şef'ini öldürdüklerini duyurdu

agenzianova.com’un haberine göre IDF, Issa’nın Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın üst düzey komutanlarından biri olduğunu ve Gazze’deki roket saldırılarının planlanmasında rol oynadığını belirtti.

Şin Bet başarısızlığı kabul etti

Öte yandan İsrail iç güvenlik ajansı Şin Bet’in direktörü Ronen Bar, başarısızlığını kabul etti ve Hamas’ın 7 Ekim Cumartesi günü İsrail’e yönelik saldırısının sorumluluğunu üstlendi. Bar, Shin Bet çalışanlarına yazdığı bir mektupta şunları söyledi: “Bir dizi eylem gerçekleştirmemize rağmen, ne yazık ki Cumartesi günü saldırıyı engellemek için yeterli alarmı oluşturamadık. Ajansın başkanı olarak sorumluluk bana ait. Soruşturmalar için zaman olacak. Şimdi savaşalım.”

Tel Aviv ve Kudüs’te sirenler çaldı, Knesset oturumu yarıda kesildi

Bugünkü oturum, Gazze Şeridi’nden Kudüs ve Tel Aviv’in çevresini hedef alan roket ateşinin ardından İsrail tek meclisli parlamentosu Knesset’e ara verdi ve alarm sisteminin çalmasına neden oldu. Ölen ve yaralanan olamadı. Parlamento oturumu sırasında milletvekilleri hava saldırısı sığınaklarına koştu.