Flaş... Flaş... Hamas elindeki rehine sayısını açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine olduğunu ifade etti.

Flaş... Flaş... Hamas elindeki rehine sayısını açıkladı

07 Ekim 2023 tarihinde Filistin’e bağlı grup Hamas’ın saldırısıyla başlayan Filistin-İsrail çatışmasında 10. Güne girilirken iki ülke arasındaki çatışmaların şiddeti artarak devam ediyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida yaptığı açıklamada, Hamas’ın İsrail’e girip asker ve sivilleri hedef aldığı ilk günlerde Hamas tarafından rehin alınıp Gazze’ye kaçırılan vatandaşların sayısının 200 ile 250 arasında olduğunu ifade etti.

“İSRAİL BOMBARDIMANINDA ŞU ANA KADAR 22 REHİNE HAYATINI KAYBETTİ”

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeida, “Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız” ifadelerini kullanarak, “İsrail bombardımanında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti” dedi.

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