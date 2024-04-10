İsrail ramazanda 2315 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını açıkladı.

İsrail’in ramazanda Gazze Şeridi’ne 182 saldırı gerçekleştirdiğinin belirtildiği açıklamada, havadan, karadan ve denizden yoğun olarak gerçekleşen saldırılarda 2315 Filistinli hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırılarda en çok can kaybının yaşandığı gün ise ramazan ayının son günü oldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının 9 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte 153 Filistinli öldü, 3 bin 439 Filistinli ise yaralandı.

Gazze'deki hükümet, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi ve çevresinde 400'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, 900'den fazlasını alıkoyduğunu ve 1050 evi yıktığını duyurmuştu.