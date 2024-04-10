İspanya’dan dünyaya çağrı: Filistin’i tanıyın

Kaynak: AA
İspanya’dan dünyaya çağrı: Filistin’i tanıyın
İspanya Meclisinde konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, uluslararası toplumu Filistin’i tanımaya çağırdı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya Meclisinde konuştu. Muhalefetten hükümete sorular oturumunda konuşan Sanchez, Filistin'i yazdan önce tanıyacaklarını yineleyerek, bunun gerekliliğini savundu.

Gazze'de "yüzyılın en içler acısı insanlık felaketlerinden birinin" yaşandığına dikkat çeken Sanchez, "Taraflardan kalıcı ateşkes, Hamas'ın terörist saldırılarının kınanmasını, rehinelerin hemen serbest bırakılmasını ve insan felaketi ile orantılı bir insani yardımın ulaştırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun ilk olarak mevcudiyetini tanımadan Filistin'e yardım edemeyeceğini vurgulayan Sanchez, "İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır." diye konuştu.

İlgili Haberler
Filistin hükümeti: İsrail soykırımı bayramda da devam ediyor
Filistin hükümeti: İsrail soykırımı bayramda da devam ediyor
Fransa’dan İsrail’e yaptırım açıklaması
İsrail ramazanda 2315 Filistinliyi öldürdü
İsrail Savunma Bakanlığının hassas bilgilerini hakaret gibi fiyata satıyorlar
Son Haberler
Eski yıldız futbolcu Haaland'ı yerin dibine soktu. Ağzına geleni söyledi Spor
Eski yıldız futbolcu Haaland'ı yerin dibine soktu. Ağzına geleni söyledi
Erdoğan ve ailesi bayramı Marmaris'teki Yazlık Saray'da geçiriyor. Bayram namazını Saray'ın içindeki camide kıldı Gündem
Erdoğan ve ailesi bayramı Marmaris'teki Yazlık Saray'da geçiriyor. Bayram namazını Saray'ın içindeki camide kıldı
Bayram namazına Örümcek Adam maskesiyle giden adam polislerce dışarı çıkarıldı Gündem
Bayram namazına Örümcek Adam maskesiyle giden adam polislerce dışarı çıkarıldı
Olympiakos teknik direktörü Mendilibar'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama Spor
Olympiakos teknik direktörü Mendilibar'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama
Bayram namazına 'Örümcek Adam' maskesiyle giden kişiye polis müdahale etti Video
Bayram namazına 'Örümcek Adam' maskesiyle giden kişiye polis müdahale etti
Markete giden çocuğun güldüren isteği 'Arap sabununu da götürsün' Video
Markete giden çocuğun güldüren isteği 'Arap sabununu da götürsün'