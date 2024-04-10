İspanya’dan dünyaya çağrı: Filistin’i tanıyın

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İspanya Meclisinde konuştu. Muhalefetten hükümete sorular oturumunda konuşan Sanchez, Filistin'i yazdan önce tanıyacaklarını yineleyerek, bunun gerekliliğini savundu.

Gazze'de "yüzyılın en içler acısı insanlık felaketlerinden birinin" yaşandığına dikkat çeken Sanchez, "Taraflardan kalıcı ateşkes, Hamas'ın terörist saldırılarının kınanmasını, rehinelerin hemen serbest bırakılmasını ve insan felaketi ile orantılı bir insani yardımın ulaştırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun ilk olarak mevcudiyetini tanımadan Filistin'e yardım edemeyeceğini vurgulayan Sanchez, "İspanya, Filistin devletini tanımaya hazır." diye konuştu.