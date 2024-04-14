İsrail savaş kabinesinden ne karar çıkacak ? Bugün toplanıyor

İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, İsrail Savaş Kabinesi'nin bugün yerel saatle 15.30’da toplanacağı belirtildi.

Yapılacak olan toplantıda İran saldırılarına verilecek “yanıtın” ele alınacağı belirtildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi tarafından alınmasını kararlaştırmıştı.

Toplanacak olan Savaş Kabinesi'nde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Suriye’deki konsolosluk binasına 1 Nisan tarihinde hava saldırısı düzenlemişti. Yapılan saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Bu saldırı sonrasında İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve karşı saldırıda bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın yapmayı planladığı saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.