İran’ın İHA ve füzeleri Türkiye üzerinde de görüldü

İran'ın Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıdan günler sonra beklenen İran’ın misilleme saldırısı dün gece başladı.

İran, İsrail'e 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeler ile saldırı düzenledi. Ancak, saldırı beklenenden daha kısa süreli ve etkisiz kaldı.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadesi kullanıldı.

İRAN’IN İHA VE FÜZELERİ HAKKARİ ÜZERİNDE GÖRÜLDÜ

Öte yandan, İran’ın İsrail’e yönelik düzenlediği saldırıda fırlattığı İHA ve füzeler Hakkari üzerinden geçerken görüntülendi.

İHA ve füzeler, İran sınırında yer alan Yüksekova İlçesinde ve Esendere Beldesi'nin semalarında yoğun bir şekilde gözlemlendi.

O anlar, yurttaşlar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.