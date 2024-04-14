İran füzeleri Hakkari'den böyle görüntülendi

Kaynak: İHA
İran füzeleri Hakkari'den böyle görüntülendi
Dün akşam İran'ın İsrail'e doğru fırlattığı füzeler Hakkari'den göründü. Hemen telefonlarına davranan halk o anları saniye saniye kaydetti.

İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesi sonucunda artan tansiyon akşam saatlerinde İran’ın İsrail üzerine başlattığı İHA ve füze saldırıları ile doruk noktasına vardı.

İran'ın saldırıyı başlatmasından dakikalar sonra İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran'dan fırlatılan çok sayıda insansız hava aracının (İHA) İsrail'e doğru ilerlediğini belirtmiş ve İsrail kırmızı alarm vermişti.

Hagari'nin bahsettiği füzeler İsrail'e doğru seyrederken Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ve Esendere Beldesi'nin üzerinden geçti.

İsrail'e doğru giden çok sayıdaki İran füzesi Esendere Beldesi'nde bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

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