İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu: Ölü ve yaralı bebekler var

İsrail, Gazze'nin en büyük ve merkezi hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhanesini vurdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 prematüre bebek yaşamını yitirdi, 37 bebeğin ise hayatı tehlikede.

İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu: Ölü ve yaralı bebekler var

7 Ekim tarihinde başlayan Hamas İsrail savaşı yerini tek taraflı bir savaşa bıraktı. İsrail, Gazze’de yaşayan sivilleri genç çocuk yaşlı demeden katletmeye devam ediyor.

Son olarak İsrail ordusu Gazze'nin en büyük ve merkezi hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhanesini vurdu.

“37 BEBEĞİN HAYATI TEHLİKEDE”

Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar tarafından yapılan açıklamada ise “Şifa Hastanesi’nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede” ifadeleri kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada ise, Şifa Hastanesi’ndeki bağlantıları ile iletişimlerinin tamamen koptuğu belirtildi.

bebek888.jpg

ifa2.jpg

İlgili Haberler
İsrail’den Lübnan halkına tehdit: Beyrut da Gazze gibi olur
İsrail BM Ofisi'ni vurdu: çok sayıda ölü var
İsrail BM Ofisi'ni vurdu: çok sayıda ölü var
İsrailli Bakan'dan skandal ifadeler: HAMAS'ı destekleyen herkes yok edilmeli
İsrailli Bakan'dan skandal ifadeler: HAMAS'ı destekleyen herkes yok edilmeli
Lübnan İsrail'e antitank füzesi saldırısı yaptı
Lübnan İsrail'e antitank füzesi saldırısı yaptı
Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
KYK yurdunun odasına yengeç girdi Gündem
KYK yurdunun odasına yengeç girdi
Siyaseti bırakacak mı: Kılıçdaroğlu kararını verdi Gündem
Siyaseti bırakacak mı: Kılıçdaroğlu kararını verdi
İstanbul'da dehşet: Karısını ve 3 çocuğunu öldürüp kendini vurdu Gündem
İstanbul'da dehşet: Karısını ve 3 çocuğunu öldürüp kendini vurdu
Altın sahipleri bunu beklemiyordu! Gram ve çeyrek altın için şok eden yeni uygulama... Ekonomi
Altın sahipleri bunu beklemiyordu! Gram ve çeyrek altın için şok eden yeni uygulama...
Kluivert: Beraberlik bizi memnun etmiyor Spor
Kluivert: Beraberlik bizi memnun etmiyor
Hamas’tan rehine kararı: Görüşmeleri askıya aldık Dünya
Hamas’tan rehine kararı: Görüşmeleri askıya aldık