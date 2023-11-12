İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu: Ölü ve yaralı bebekler var

7 Ekim tarihinde başlayan Hamas İsrail savaşı yerini tek taraflı bir savaşa bıraktı. İsrail, Gazze’de yaşayan sivilleri genç çocuk yaşlı demeden katletmeye devam ediyor.

Son olarak İsrail ordusu Gazze'nin en büyük ve merkezi hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi, ameliyathane binası ve doğumhanesini vurdu.

“37 BEBEĞİN HAYATI TEHLİKEDE”

Tel-Aviv merkezli sağlık çalışanları örgütü İnsan Hakları İçin İsrailli Doktorlar tarafından yapılan açıklamada ise “Şifa Hastanesi’nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede” ifadeleri kullanıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada ise, Şifa Hastanesi’ndeki bağlantıları ile iletişimlerinin tamamen koptuğu belirtildi.