İsrail Suriye’yi bir kez daha vurdu

Orta Doğu’da sular durulmazken, bugün endişe yaratan bir açıklama Suriye devlet medyasından geldi.
Suriye devlet ajansı Sana, Suriye Ulaştırma Bakanlığı’nın açıklamalarını yayınladı. Yapılan açıklamada, İsrail’in Şam ve Halep’teki havalimanlarını hedef aldığı ve bu havalimanlarının hizmete kapatıldığı aktarıldı.
İsrail’in saldırısında sabahın erken saatlerinde havalimanlarına saldırı düzenlendiği belirtilirken bir sivil havalimanı çalışanının yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Ajansın “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde, “İsrail’in apaçık saldırıları dolayısıyla havalimanlarımızda çalışmalar durmuştur” denildi. Suriyeli yetkililer havalimanlarını kullanacak yolcuların biletlerini aldıkları kurumlarla iletişime geçmeleri istendi.
Havalimanlarına yönelik saldırı dolayısıyla uçakların Lazkiye Havalimanı’na yönlendirildiği belirtildi.