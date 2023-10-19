Suriye'deki ABD güçlerinin bulunduğu alana SİHA saldırısı

Saldırılarda zayiat olmazken, gaz sahası yakınlarındaki bir boru hattında patlama ve yangın meydana geldi.

SİHA’lar Koniko’yu hedef aldı

AA’nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, olay akşam saatlerinde meydana geldi. ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasının çevresine kimliği belirsiz SİHA’lar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadığı belirtildi.

Boru hattında patlama ve yangın

Kaynaklar, Koniko yakınlarındaki doğal gaz boru hattında da patlama meydana geldiğini belirtti. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, doğal gaz taşıyan boru hattında yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

ABD’den havadan takip

Söz konusu gelişmeler üzerine ABD’ye ait helikopter ve insansız hava araçları uçuş yapmaya başladı. ABD güçleri, bölgedeki durumu havadan takip ediyor. Fırat Nehri’nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK’nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.