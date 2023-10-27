İsrail’den Gazze’ye yeni nokta operasyonu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne kara güçlerince yeni bir "nokta operasyonu" düzenlendiğini bildirdi.

KAYNAK: AA
İsrail’den Gazze’ye yeni nokta operasyonu

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze’nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.

Operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze’nin genelinde Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı.

Kara güçlerinin nokta operasyonun ardından Gazze’den İsrail topraklarına geri döndüğü ve askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu dün de Gazze’nin kuzeyine tanklarla nokta operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.

İlgili Haberler
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
İsrail’de 125 bin kişi tahliye edildi
İsrail’de 125 bin kişi tahliye edildi
Gazze’de can kaybı 7 bini aştı
Gazze’de can kaybı 7 bini aştı
İsrail tankları Gazze'ye girdi
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi! Gündem
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi!
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi Dünya
Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı" Dünya
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı"
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun Spor
Nefes kesen maç Fenerbahçe Beko'nun